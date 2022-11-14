Про це повідомило німецьке агентство DPA.
За планом, навчання триватимуть у Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Спочатку йдеться про близько 15 тисяч військових.
Рішення ухвалили на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Таку інформацію видання отримало від власних джерел.
Вже найближчими місяцями навчання розпочнеться у Німеччині. Перша бригада складатиме близько 5 тисяч бійців ЗСУ. Проте кількість залежатиме від того, скільки захисників Міноборони України зможе направити на навчання в умовах повномасштабної війни.
Раніше повідомляли, що консультації щодо тренувань мають тривати сьогодні і завтра.
- Європейський Союз поки що не має наміру запроваджувати нові санкції проти Росії. Нині країни продовжують обговорювати їх.