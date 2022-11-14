Очільники МЗС країн-членів ЄС ухвалили рішення розпочати навчальну місію для українських військових. Йдеться про близько 15 тисяч бійців.

Про це повідомило німецьке агентство DPA.

За планом, навчання триватимуть у Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Спочатку йдеться про близько 15 тисяч військових.

Рішення ухвалили на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Таку інформацію видання отримало від власних джерел.

Вже найближчими місяцями навчання розпочнеться у Німеччині. Перша бригада складатиме близько 5 тисяч бійців ЗСУ. Проте кількість залежатиме від того, скільки захисників Міноборони України зможе направити на навчання в умовах повномасштабної війни.

Раніше повідомляли, що консультації щодо тренувань мають тривати сьогодні і завтра.