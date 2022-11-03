Глав міністерств закордонних справ країн Групи семи (G7) планують обговорити, як найкраще координувати подальшу підтримку України. Міністри порушать питання через атаки росіян по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомило Reuters.

Міністри зустрінуться у Німеччині для обговорення ситуацій, які спричинили масові відключення електроенергії. Очікується, що питання буде домінувати під час дводенної зустрічі. Крім того, важливе місце на порядку денному будуть займати впевнена роль Китаю у світі та протести в Ірані.

“Ця міністерська зустріч G7 відбувається у важливий для нас час”, — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що для політичних підходів з найбільш актуальних питань країни-члени G7 “є життєво важливим координаційним механізмом”.

Під час візиту до Києва єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС і партнери вивчають шляхи збільшення допомоги енергетичному сектору України. Вона підкреслила, що наша держава потребує спеціального обладнання та інструменти для ліквідації пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Кадрі Сімсон вважає, що іноземні компанії варто закликати визначити пріоритетність передачі енергетичного обладнання в Україну.

Стосовно Китаю, ймовірно, порушать питання того, що президент Китаю Сі Цзіньпін зміцнив свою владу на з’їзді Комуністичної партії.