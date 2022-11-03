Про це повідомило Reuters.
Міністри зустрінуться у Німеччині для обговорення ситуацій, які спричинили масові відключення електроенергії. Очікується, що питання буде домінувати під час дводенної зустрічі. Крім того, важливе місце на порядку денному будуть займати впевнена роль Китаю у світі та протести в Ірані.
“Ця міністерська зустріч G7 відбувається у важливий для нас час”, — йдеться у повідомленні.
Зазначено, що для політичних підходів з найбільш актуальних питань країни-члени G7 “є життєво важливим координаційним механізмом”.
Під час візиту до Києва єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС і партнери вивчають шляхи збільшення допомоги енергетичному сектору України. Вона підкреслила, що наша держава потребує спеціального обладнання та інструменти для ліквідації пошкоджень енергетичної інфраструктури.
Кадрі Сімсон вважає, що іноземні компанії варто закликати визначити пріоритетність передачі енергетичного обладнання в Україну.
Стосовно Китаю, ймовірно, порушать питання того, що президент Китаю Сі Цзіньпін зміцнив свою владу на з’їзді Комуністичної партії.
- Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що у випадку продовження росіянами ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та виникнення гострого дефіциту електроенергії, країни ЄС постачатимуть її в Україну.
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня Росія витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.
- 31 жовтня окупанти поцілили по десяти областях України та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури. Здебільшого влучання були по енергетичній інфраструктурі. Влучання були по об’єктах у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. Близько 10:39 росіяни завдали ракетного удару по Дніпру та Павлограду.