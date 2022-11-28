Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич у Twitter.
Він зауважив, що міністри зустрічаються з найвищими посадовцями України.
Наразі це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку повномасштабної російської агресії.
За словами Рінкевича, глави відомств скоординують свої дії у подальшій підтримці України.
“Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ та зустрічаються з найвищими посадовими особами України, це найбільша група міністрів, які відвідали Україну з початку російської агресії. Головне питання, як далі підтримувати Україну”, – зазначив він.
Ziemeļu Baltijas valstu ārlietu ministri apmeklē Kijivu un tiekas ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, tā ir lielākā ministru grupa, kas kopš Krievijas agresijas sākuma apmeklē Ukrainu. Galvenais jautājums, kā vēl vairāk atbalstīt Ukrainu 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 🇫🇮 🇮🇸 🇳🇴 🇸🇪 🤝 🇺🇦
📷M.Mikulenas pic.twitter.com/BOeby9VXeN
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 28, 2022
Своєю чергою, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що основними темами під час зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти російського агресора.
“Продовжуємо боротьбу за наші спільні цінності та мир в Європі… Обговорили посилення санкцій, відбудову енергетичної інфраструктури та фінансову підтримку України. Закликав підтримати євроатлантичні прагнення України”, – наголосив очільник уряду.
Продовжуємо боротьбу за наші спільні цінності та мир в Європі. Зустрівся сьогодні в Києві з головами МЗС 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 🇮🇸 🇳🇴 🇫🇮 🇸🇪. Обговорили посилення санкцій, відбудову енергетичної інфраструктури та фінансову підтримку 🇺🇦. Закликав підтримати євроатлантичні прагнення України. pic.twitter.com/uH4IF0dSx1
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 28, 2022
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