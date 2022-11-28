Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич у Twitter.

Він зауважив, що міністри зустрічаються з найвищими посадовцями України.

Наразі це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку повномасштабної російської агресії.

За словами Рінкевича, глави відомств скоординують свої дії у подальшій підтримці України.

“Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ та зустрічаються з найвищими посадовими особами України, це найбільша група міністрів, які відвідали Україну з початку російської агресії. Головне питання, як далі підтримувати Україну”, – зазначив він.

Своєю чергою, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що основними темами під час зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти російського агресора.

“Продовжуємо боротьбу за наші спільні цінності та мир в Європі… Обговорили посилення санкцій, відбудову енергетичної інфраструктури та фінансову підтримку України. Закликав підтримати євроатлантичні прагнення України”, – наголосив очільник уряду.