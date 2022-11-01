Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу умови відновлення участі РФ в критичній зерновій угоді,

Про це з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС повідомляє CNN.

Зазначається, що Лавров повідомив Чавушоглу що відновлення роботи суден із перевезення зерна зерноекспортним коридором буде можливе лише за наявності “необхідних гарантій” Києва.

Очільник російського МЗС також наголосив своєму турецькому колезі, що Москві потрібні гарантії від Києва, що Україна не використовуватиме гуманітарний зерновий коридор і українські порти для дій направлених проти Росії.

Як відомо, 29 жовтня Росія заявила про свій вихід з “зернової угоди”. Це сталось після атаки безпілотників на Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі.

“Зернова угода” між країнами була укладена в липні за посередництва ООН і Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара сповнена рішучості спробувати зберегти зернову ініціативу, попри відмову Москви.