Глави урядів Великої Британії та Нідерландів працюють над створенням «коаліції винищувачів» для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та глава уряду Нідерландів Марк Рютте працюють над створенням "міжнародної коаліції", аби допомогти Україні отримати винищувачі F-16 "у цей ключовий момент опору вторгненню Путіна".

Про це інформує CNN.

У пресслужбі британського уряду підтвердили, що Сунак та Рютте погодилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції, щоб забезпечити Україну можливостями з повітря, підтримуючи все, “від навчання до закупівлі літаків F16”.

Глава британського уряду знову висловив переконання у тому, що місце України в НАТО, і лідери погодилися, що союзники мають надавати Україні довгострокову допомогу в галузі безпеки, аби гарантувати стримування майбутніх нападів.

Перебуваючи у Сполученому Королівстві 15 травня, Зеленський привітав обіцянки нової військової допомоги від європейських лідерів, водночас оновив вимоги щодо надання сучасних винищувачів. Україна прагне отримати F-16 американського виробництва, щоб допомогти захистити своє небо, проте деякі її союзники не бажають пропонувати зброю, яка дозволила б Києву досягти російської території.

Після зустрічі з британським прем’єр-міністром Зеленський натякнув, що Україна наближається до отримання F-16, сказавши, що Україна та Велика Британія “продовжують працювати над коаліцією винищувачів” і “ми активно рухаємося вперед”.

Глава Української держави також подякував Великій Британії за згоду навчати українських пілотів.

Ввечері 16 травня український президент також повідомив, що ініціативу “коаліції винищувачів” підтримав прем’єр Нідерландів та висловив вдячність.

Учора ще ми домовились у Великій Британії з Ріші, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім”, – мовиться у відеозверненні глави держави.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.

Крім того, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.