Глобальна економіка дедалі більше наближається до загрози стагфляції, яка нагадує випробування 1970-х років. А це є проблемою для світових фінансових керівників, котрі долають наслідки війни в Україні.

Про це пише ділове видання Bloomberg.

Оскільки економіка Китаю різко сповільнюється, а Федеральна резервна система активізує обіцянку придушити інфляцію, відповідні побоювання посилюються.

Міністри фінансів і керівники центральних банків Групи семи, які зустрілися в Німеччині, висловлюють відверту стурбованість тим, що стагфляції більше не вдасться уникнути.

“Війна в Україні має додаткові наслідки для економіки. Це означає підвищення інфляції разом із втратою імпульсу відновлення після пандемії. Нам доведеться обговорити, що ми можемо зробити, щоб уникнути сценаріїв стагфляції”, – зазначив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Це сталося після коментарів його колеги, міністерки фінансів США Джанет Єллен про те, що “вищі ціни на харчові продукти та енергоносії мають стагфляційний ефект, а саме пригнічують виробництво та витрати і підвищують інфляцію в усьому світі”.

Шкідлива потрійна комбінація стрімкого зростання інфляції, зупинки зростання та зростання безробіття є найгіршим сценарієм для центральних банків і законодавців, яким доведеться обирати, з якою хворобою боротися насамперед.

Своєю чергою, голова ФРС Джером Пауелл заявив, що продовжуватиме підвищувати ставки доти, доки не з’являться “чіткі та переконливі” докази того, що інфляція відступає.

Натомість зростання цін у Великій Британії досягло 40-річного максимуму. Керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі попередив, що зростання цін на харчові продукти може мати “апокаліптичні” наслідки для всього світу.

Індекс S&P 500 впав на 4% 18 травня, що стало найбільшим одноденним падінням з 2020 року. Падіння на 17% – найгірший початок року з 1940-х років.

Окрім цього, наразі найбільший шок фіксують з боку Китаю, де аналітики продовжують погіршувати свої прогнози. Standard Chartered Plc, Goldman Sachs Group Inc. і Citigroup Inc. цього тижня скоротили прогнози зростання, як і Bloomberg Economics, що прогнозує зростання лише на 2% за рік проти 3,6%.

Довідка. Стагфляція — кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією. У значних масштабах проявилася в 1970-х рр., охопивши слідом за США велику частину розвинутих держав. З кінця 1980-х рр. також з’явилася в колишньому СРСР і в усіх колишніх соціалістичних країнах.