19-річному Івану Хоменку, якого 10 лютого цього року затримали за те, що він облив фарбою пам'ятник генерала радянської армії Миколи Ватутіна, розташованого на території Маріїнського парку, загрожує 7 років позбавлення волі.

Про це #Буквам повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, наразі юнаку повідомлено про підозру за ч. 3 ст 297 КК України (“Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого”), санкція якої передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі.

“Однак на теперішній час йдеться не про призначення покарання підозрюваному, а лише про обрання йому запобіжного заходу для забезпечення належної процесуальної поведінки. У своєму клопотанні прокурор просив застосувати домашній арешт, однак суд постановив віддати його на поруки”, – додала Максимець.

Слід зазначити, що Хоменка відпустили на поруки народного депутата від фракції “Європейської солідарності” Михайла Бондара.

ДОВІДКА. Микола Ватутін — радянський воєначальник, генерал армії (1943), Герой Радянського Союзу (1965, посмертно).

На початку 1920-их років брав участь у встановленні радянської окупації на території України. Після вступу у 1920 році добровольцем до лав Червоної Армії, у вересні 1920 року брав участь у боротьбі Червоної Армії проти Революційної повстанської армії України Нестора Махна в районі Луганська і Старобільська. В 1920-21 роках, бувши курсантом полтавської піхотної школи, брав участь у боях проти загонів українських повстанців на Полтавщині, зокрема брав активну участь у війні проти армії УНР та повстанців Холодного Яру. У 1930-1940-их роках, бувши генералом Червоної Армії, брав участь у боротьбі Червоної Армії проти Української Повстанської Армії.