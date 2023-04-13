«Глибоко шокований»: глава дипломатії ЄС зреагував на обезголовлення росіянами українського військового

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував черговий воєнний злочин росіян щодо українського військовополоненого, якого окупанти вбили відрізавши йому голову.

Про це йдеться у Twitter-акаунті Борреля.

Глава дипломатії ЄС наголосив, що “глибоко шокований” відео з обезголовленням росіянами українського воїна.

“Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно!”, – написав він.

Додамо, що в СБУ напередодні повідомили про початок досудового розслідування щодо воєнного злочину росіян, які катували, а згодом обезголовили українського військовополоненого та зняли це на відео.

“Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання”, – наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Також президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн відреагувати на відео, де російські окупанти страчують українського військового. Глава держави наголосив, що у світі не мають ігнорувати те, як легко росіяни вбивають.

“Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що мине час. Ми нічого не збираємось забувати і прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору”, – сказав він.

Як відомо, у соцмережах поширили відео чергового воєнного злочину російських окупантів щодо українських військовополонених. На відео вони відрізають голову ще живому українському воїну.