Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції.

Зазначено, що суд конфіскував в олігарха Миколаївський глиноземний завод. Це одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Лише статутний капітал заводу-гіганта складає 1,5 млрд грн.

Окрім того, ВАКС конфіскував ТОВ “Гуардон Україна” (статутний капітал – 1,5 млрд грн), ТОВ “Компанія Алюміній України (статутний капітал – 534 млн грн), Глухівський кар’єр кварцитів, Жежелівський та Хустський кар’єри, в також усе їхнє майно.

Зокрема, у власності Миколаївського глиноземного заводу було щонайменше 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, конфіскували низку інших компаній, пов’язаних із Дерипаскою і 32 млн грн на рахунку у Казначействі.

“Особливо приємно, що справа про конфіскацію активів Дерипаски зрушила з мертвої точки після нашого з Автомайданом звернення до Мін’юсту. Наша команда детально дослідила зв’язки офшорок, на які записані активи Дерипаски в Україні, з самим олігархом та передала цю інформацію до Мін’юсту”, – коментують у пресслужбі.