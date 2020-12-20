У неділю, 20 грудня, в Україні буде хмарна і суха погода. У більшості областей опадів не прогнозується, але можливий невеликий сніг на Лівобережжі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Сьогодні на Лівобережжі може піти невеликий сніг, на решті території України – без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на сході і північному сході країни місцями ожеледиця. Вночі в східних областях 0-5 ° морозу, вдень в західних областях і на крайньому півдні країни – 4-6 ° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

У Києві 20 грудня також без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі та вдень 0-2 ° тепла.