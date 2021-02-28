У неділю, 28 лютого, з північного заходу в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе легке похолодання.

Про це повідомляє Укргідрметцентр.

Холодний атмосферний фронт принесе також опади: у центральних та північних регіонах очікується дощ та мокрий сніг. На решті території опадів не передбачається, але небо буде затягнуте хмарами. На дорогах є небезпека ожеледиці.

У центральних областях температура повітря вночі: 0…+3 °С, вдень: +1…+4 °С.

На заході країни вночі: -2…+1 °С, вдень: +3…+6 °С.

У північних областях та сході країни: вночі -1…+2 °С, вдень +3…+6 °С.

У південних областях вночі 0…+3 °С, вдень +3…+6 °С.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вночі також очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі близько 0°, вдень +2-4°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.