У неділю, 21 березня, в Україні буде переважно без опадів, вночі у східних областях місцями очікується невеликий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, на більшій частині країни буде переважно без опадів, лише у Харківській та Луганській областях вночі місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. На Півночі вдень – 15-18 м/с. Температура вночі – -2-7°, вдень +3-8°; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень – -1-6°.

У Києві 21 березня буде сухо. Температура вночі близько 0°, вдень +3-5°. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень – 15-18 м/с.