Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 29 січня, Зеленський не тільки підписав указ про призначення Скічка на посаду голови Черкаської ОДА, але й провів з ним зустріч.

Під час зустрічі Зеленський побажав Скічку успіху на посаді та висловив сподівання, що його “обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури” допоможе у розвитку проєктів регіону.

Впродовж останніх 1,5 роки Скічко був народним депутатом та головою “залізничного” підкомітету парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури. Обраний він був за 197 округом (Черкащини) від партії “Слуга народу”.

До початку політичної кар’єри 29-річний Скічко, міжнародний економіст за освітою, був відомий передусім як пародист, шоумен та телеведучий (працював на “Україні” та “Новому каналі”). Відзначився він і специфічним рекордом — він вдягнув 69 пар трусів в прямому етері, ставши рекордсменом України.