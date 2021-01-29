Про це повідомляють #Букви.
У п’ятницю, 29 січня, Зеленський не тільки підписав указ про призначення Скічка на посаду голови Черкаської ОДА, але й провів з ним зустріч.
Під час зустрічі Зеленський побажав Скічку успіху на посаді та висловив сподівання, що його “обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури” допоможе у розвитку проєктів регіону.
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- Впродовж останніх 1,5 роки Скічко був народним депутатом та головою “залізничного” підкомітету парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури. Обраний він був за 197 округом (Черкащини) від партії “Слуга народу”.
До початку політичної кар’єри 29-річний Скічко, міжнародний економіст за освітою, був відомий передусім як пародист, шоумен та телеведучий (працював на “Україні” та “Новому каналі”). Відзначився він і специфічним рекордом — він вдягнув 69 пар трусів в прямому етері, ставши рекордсменом України.
Саме про цей етап життя Скічко тепер найактивніше згадують під дописом Офісу президента в Facebook, що присвячений його призначенню. Під ним вже зібралося близько 2 тисяч коментарів.
Користувачі глузують з самого призначення:
Дивуються тому, чому це призначення пресслужба висвітлила (на відміну від багатьох інших):
Жартома (але це не точно) вимагають призначити в кожен регіон по телевізійній зірці:
Пропонують свої кандидатури:
Та розмірковують про майбутню опозицію: