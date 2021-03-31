Хмельницька область може опинитися у «червоній зоні» – Степанов

Про це він сказав під час засідання Уряду.
“Напружена ситуація у Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо, що найближчими днями вона може бути переведена на червоний рівень епіднебезпеки, тому що є порушення наших критеріїв, встановлених постановою”, – сказав Степанов.
Він також додав, що наразі в “червоній” зоні карантину перебуває 11 регіонів. У трьох з них ситуація з коронавірусом покращилася.
“В трьох регіонах, а саме в західних, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, ми бачимо стабілізацію та покращення ситуації”, – заявив Степанов.
Для того, щоб та чи інша область була офіційно переведена до “червоної” зони карантину, відповідне рішення має ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою МОЗ (Міністерства охорони здоров’я).
Як відомо, “червона” зона вводиться на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:
• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;
• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;
• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Максим Степанов згодом повідомив, що зараз нема потреби запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- Понад 60% українців підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну) у разі зростання рівня захворюваності на коронавірус COVID-19. При цьому лише 26% висловилися за локдаун на всій території України (загальнонаціональний локдаун). Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.