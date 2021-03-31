Хмельницька область може опинитися у «червоній зоні» – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Хмельницька область найближчими днями може опинитися у "червоній зоні" карантину.

Про це він сказав під час засідання Уряду.

“Напружена ситуація у Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо, що найближчими днями вона може бути переведена на червоний рівень епіднебезпеки, тому що є порушення наших критеріїв, встановлених постановою”, – сказав Степанов.

Він також додав, що наразі в “червоній” зоні карантину перебуває 11 регіонів. У трьох з них ситуація з коронавірусом покращилася.

“В трьох регіонах, а саме в західних, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, ми бачимо стабілізацію та покращення ситуації”, – заявив Степанов.

Для того, щоб та чи інша область була офіційно переведена до “червоної” зони карантину, відповідне рішення має ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою МОЗ (Міністерства охорони здоров’я).

Як відомо, “червона” зона вводиться на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.