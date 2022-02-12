В українському Нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2022" перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви. Таким результатом конкурсу залишилися невдоволені користувачі соціальних мереж, які оголосили про бойкот артистки.

#Букви зібрали найяскравіші реакції соціальних мереж.

Вона виступала з треком “Тіні забутих предків”. Композиція містить у собі українську та англійську мови. Назва пісні ідентична назві повісті українського письменника Михайла Коцюбинського.

Однак реакція громадськості не була теплою. Користувачі соціальних мереж активно поширюють дописи з доказами того, що співачка відвідувала Російську Федерацію, а також виступала в окупованому Криму.

Люди незадоволені вибором журі та вимагають справедливого голосування, зазначаючи, що не будуть підтримувати такий вибір. Наголошується, що не можна на тлі загрози ескалації збройного конфлікту на кордоні з Росією відправити представляти від України співачку, яка підтримує проросійські наративи.

Автори численних дописів занепокоєні тим, що поки на фронті помирають наші хлопці на дівчата на українській сцені виступає Alina Pash.

Якщо минулого року усі підтримували, пишалися та бажали успіхів “Go-А”, то цього разу колективно висловлюють невдоволення та обурення кандидатурою Паш. Також неодноразово в бік Аліни лунають такі слова, як “вата” чи “московська блоха”.

Ширяться й дописи про знайомство Аліни Паш з Президентом України Володимиром Зеленським, як одним з факторів перемоги.

У популярних тегах у Twitter вже можна побачити #бойкотпашнаєвро та #калушсправжніпереможці. Адже у своїй більшості користувачі підтримують виступ українського гурту “Kalush”.

Однак були й ті, хто підтримав перемогу Аліни. Зокрема колишній нардеп та блогер Сергій Лещенко, якого нещодавно перепризначили до наглядової ради акціонерного товариства “Українська залізниця”.

Нагадаємо, що в березні 2020 року Лещенко задекларував 332 063 гривень за роботу як члена спостережної ради, таку ж суму він задекларував у лютому. Відповідні дані опубліковано в Єдиному державному реєстрі декларацій. Джерелом фінансових надходжень є “Укрзалізниця”.