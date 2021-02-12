У міністерстві закордонних справ Росії заявили про готовність розірвати відносини з Європейським Союзом, якщо Брюссель буде продовжувати вводити санкції.

Відповідну заяву зробив очільник МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю пропагандисту Володимиру Соловйову. Заяву Лаврова цитують російські агентства “Інтерфакс” і “ТАСС”.

Відповідаючи на запитання, чи рухається РФ “до розриву з Євросоюзом”, Лавров повідомив, що це цілком можливо, якщо Брюссель вводитиме санкції, що “створюють ризики” для російської економіки.

“Виходимо з того, що ми готові. У разі, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось сферах накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найбільш чутливих сферах”, – наголосив Лавров.

При цьому він запевнив, що Росія не хоче бути ізольованою “від світового життя”.

“Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але потрібно бути готовим до цього. Хочеш миру – готуйся до війни”, – повідомив Лавров.

Заяву голови МЗС РФ вже прокоментували в Кремлі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков допустив можливість розриву відносин із ЄС, інформує агентство “Інтерфакс”.

“Звичайно, якщо ми зіткнемося із вкрай деструктивною лінією, що завдає шкоди нашій інфраструктурі, нашим інтересам, то, звичайно, Росія завчасно повинна бути готова до таких недружніх кроків… Ми повинні бути самодостатні, ми повинні забезпечувати безпеку в найбільш чутливих, стратегічних сферах, і повинні бути готові національною інфраструктурою замінити все те, чого нас можуть позбавити”, – зазначив він у коментарі журналістам.

При цьому Пєсков заявив, що слова голови МЗС Росії про готовність розриву з Євросоюзом були “неправильно подані” в росЗМІ.

“Засоби масової інформації ось цей, що став сенсаційним заголовок, подають без контексту, і це велика помилка ЗМІ, це помилка, яка саме змінює сенс. Сенс якраз полягає в тому, що ми не хочемо цього, ми хочемо розвивати відносини з Євросоюзом. Але, якщо Євросоюз піде цим шляхом, то тоді – так, ми будемо готові”, – наголосив Пєсков.