Міністр економіки Тимофій Милованов розповів про те, що працює не заради зарплати, і незважаючи на завантаженість у відставку не збирається.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

“Я настільки завантажений. Ви знаєте, чого я хочу? Хочу поспати. Тобто, якщо у мене буде вільний тиждень, я б з радістю викладав (в Трускавці-2, – ред.), але, думаю, що буду спати”, – зазначив Милованов.

Він зробив акцент на тому, що для нього робота міністром – “не про зарплату”, а про ефективність.

“Я не буду писати заяву, навіть якщо моя зарплата буде “нуль”. Ця робота не про зарплату, я відповідаю за певні напрямки і хочу довести їх до кінця … Думаю, що коли я буду звільнений, то просто вимкну свій Facebook, Twitter, інтерв’ю, і буду далі працювати спокійно”, – заявив він.

За словами Милованова, у нього немає певних “червоних ліній” на роботі в міністерстві. Він сказав, що для нього “червона лінія” – стати неефективним.

“Тут у мене багато конструктиву, тому я буду працювати. Мені місцями дуже важко, але це не буде причиною, щоб піти”, – сказав міністр.