Про це він заявив в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.
“Я настільки завантажений. Ви знаєте, чого я хочу? Хочу поспати. Тобто, якщо у мене буде вільний тиждень, я б з радістю викладав (в Трускавці-2, – ред.), але, думаю, що буду спати”, – зазначив Милованов.
Він зробив акцент на тому, що для нього робота міністром – “не про зарплату”, а про ефективність.
“Я не буду писати заяву, навіть якщо моя зарплата буде “нуль”. Ця робота не про зарплату, я відповідаю за певні напрямки і хочу довести їх до кінця … Думаю, що коли я буду звільнений, то просто вимкну свій Facebook, Twitter, інтерв’ю, і буду далі працювати спокійно”, – заявив він.
За словами Милованова, у нього немає певних “червоних ліній” на роботі в міністерстві. Він сказав, що для нього “червона лінія” – стати неефективним.
“Тут у мене багато конструктиву, тому я буду працювати. Мені місцями дуже важко, але це не буде причиною, щоб піти”, – сказав міністр.
- 5 грудня Милованов в інтерв’ю поскаржився, що його зарплата становить 18 тис. грн.