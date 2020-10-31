Про це повідомляє CNN.

У своєму безперервному прагненні виростити пташеня ця пара африканських пінгвінів-самців здобула популярність в минулому році через крадіжку яйця у гетеросексуальної пари пінгвінів.

Тепер вони вкрали яйця двох пінгвінів-самок.

Доглядач зоопарку Сандер Дрост зазначив, що після вдалої спроби крадіжки яйця в минулому році, в цьому році пара пішла далі і захопила ціле гніздо. Зараз пінгвіни-геї по черзі його охороняють, адже в ньому знаходиться два яйця.

Дрост назвав пару пінгвінів-самців “дуже рішучими”, але їх бажання стати батьками може знову не реалізуватися, тому що яйця були взяті від одностатевої пари самок і, швидше за все, вони не запліднені.

“Можливо, одного разу ми будемо вітати курча, якого вилупила гей-пара. Хто знає, у них може вийти в наступному році”, – додав доглядач.