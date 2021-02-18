Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Маршрут Ходи: Михайлівська площа – вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Грушевського – Кріпосний провулок – Інститутська – алея Героїв Небесної Сотні.
Хода завершиться покладанням квітів і запаленням лампадок.
Панахида і хода – традиційні заходи, які організовують рідні Героїв Небесної Сотні та учасники Революції Гідності у співпраці з іншими організаціями.
Ініціатори: громадська організація “Родини Небесної Сотні”, за участі Національного музею Революції Гідності, Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані, ГО Самооборона Майдану, ГО “Асоціація Медиків Революції Гідності”, Руху Опору Капітуляції, рідних Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності.
- 18 лютого 2014 року у Києві сталася одна з найбільш трагічних сторінок в історії незалежної України – “Беркут” почав силовий наступ на майданівців. #Букви згадали події семирічної давнини.