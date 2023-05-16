У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що година куріння кальяну завдає такої ж шкоди, як і сто викурених цигарок.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Згідно з дослідженням, курець кальяну вдихає в 30–40 разів більше диму, ніж курець цигарок. Водночас смако-ароматичні домішки суміші для кальяну покликані полегшити вдихання більшої кількості диму.

У ВООЗ наголосили, що кальян — це тютюновий виріб, який містить нікотин.

Так, тривале вживання кальяну пов’язане з нікотиновою залежністю. Це може стати причиною вживання кількох тютюнових виробів одночасно.

У Центр громадського здоров’я України, коментуючи дослідження, зауважили, що безпечного куріння не існує: “Дотримуйся антитютюнового законодавства — бережи здоров’я”, — йдеться в повідомленні.