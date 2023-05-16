Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.
Згідно з дослідженням, курець кальяну вдихає в 30–40 разів більше диму, ніж курець цигарок. Водночас смако-ароматичні домішки суміші для кальяну покликані полегшити вдихання більшої кількості диму.
У ВООЗ наголосили, що кальян — це тютюновий виріб, який містить нікотин.
Так, тривале вживання кальяну пов’язане з нікотиновою залежністю. Це може стати причиною вживання кількох тютюнових виробів одночасно.
У Центр громадського здоров’я України, коментуючи дослідження, зауважили, що безпечного куріння не існує: “Дотримуйся антитютюнового законодавства — бережи здоров’я”, — йдеться в повідомленні.
- У Міністерстві охорони здоров’я планують оновити маркування пакувань із цигарками, аби відповідати стандартам Європейського Союзу. Його запровадили ще у 2012 році, проте зараз мають оновити.
- Нове дослідження показало, що щоденне вживання марихуани може на третину підвищити ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) порівняно з тими, хто ніколи не вживає марихуану.
- Дослідження свідчить, що електронні сигарети можуть спричинити навіть більше пошкодження ДНК, ніж куріння тютюнових виробів.