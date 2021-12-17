Про це повідомляють #Букви.

 

Ще 13 грудня  голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради анонсував цей виступ.

“Майже одноголосно всі погодились 17 грудня запросити Прем’єр-міністра України за наступною тематикою: інформація прем’єр-міністра про соціально-економічну ситуацію в Україні та заходи уряду з вирішення проблемних питань”, – сказав Стефанчук.

Щоправда, на сьогоднішнє засідання прийшли далеко не всі депутати. пленарне засідання відкрилось з 117-ма присутніми.

До слова, сьогодні останнє пленарне засідання Верховної ради перед новорічними канікулами. Далі розкладом передбачена робота депутатів з виборцями та у комітетах.

  • Нагадаємо, раніше Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким оновлюється перелік поважних причин для відсутності народних депутатів на засіданнях ВР.
  • У жовтні минулого року Верховна Рада України схвалила в другому читанні законопроєкт про позбавлення народних депутатів виплат за прогули. Згідно з документом, народний депутат буде позбавлений права на відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць, якщо він: протягом календарного місяця в рамках однієї чергової сесії ВР без поважних причин не брав участі в більш ніж 30 % голосувань; якщо він не брав участі у понад 50 % засідань комітету ВР, до складу якого він обраний.