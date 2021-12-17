Сьогодні, 17 грудня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відповідає на запитання народних депутатів щодо соціально-економічної ситуації в державі під час години запитань до уряду в Верховній Раді. Щоправда виступати йому довелось у перед напів пустою залою.

Про це повідомляють #Букви.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль щось розповідає майже порожній Раді (виступ був анонсований заздалегідь). Останній ж робочий день у році, можна й не приходити на роботу (сарказм). pic.twitter.com/b3pIO38IQ9 — Букви (@Bykvu) December 17, 2021

Ще 13 грудня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради анонсував цей виступ.

“Майже одноголосно всі погодились 17 грудня запросити Прем’єр-міністра України за наступною тематикою: інформація прем’єр-міністра про соціально-економічну ситуацію в Україні та заходи уряду з вирішення проблемних питань”, – сказав Стефанчук.

Щоправда, на сьогоднішнє засідання прийшли далеко не всі депутати. пленарне засідання відкрилось з 117-ма присутніми.

До слова, сьогодні останнє пленарне засідання Верховної ради перед новорічними канікулами. Далі розкладом передбачена робота депутатів з виборцями та у комітетах.