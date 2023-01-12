Про це повідомляє Kalush Orchestra на своєму акаунті.

Артисти потішили своїх прихильників новим кліпом на пісню Shchedryi Vechir, прем‘єра якої відбулася минулого року. Зйомки відеороботи проходили в США під час туру українського гурту.

За словами засновника та фронтмену Kalush Олега Псюка, процес створення кліпу проходив в розслабленій атмосфері, “на лайті“, що дало крутий результат.

Справжньою несподіванкою для фанатів гурту стала поява легенди американського бойовика “Термінатор” – Арнольда Шварценеггера. На початку кліпу чоловік дав “потужне послання для всього українського народу, що кожен може мати мрію, і кожен може перевтілити її у реальність“.

У фінальній сцені відеоролику Шварценеггер привітав глядачів зі “щедрим вечором” українською мовою.