Відома голлівудська акторка та представниця ООН Анджеліна Джолі прибула до України, щоб спільно з колегами допомагати українським тимчасово переміщеним особам. 30 квітня її помітили в одній з кав'ярень Львова.

Про це сповістила журналістка Майя Підгородецька.

Як відомо, Анджеліна Джолі підтримує українців ще з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Раніше вона опублікувала відео про те, як живуть сім‘ї з дітьми в умовах війни та закликала допомагати українським громадянам.

Наразі спільно з колегами з ООН у справах біженців вона займається організацією допомоги.