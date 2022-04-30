Про це сповістила журналістка Майя Підгородецька.
Як відомо, Анджеліна Джолі підтримує українців ще з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Раніше вона опублікувала відео про те, як живуть сім‘ї з дітьми в умовах війни та закликала допомагати українським громадянам.
Наразі спільно з колегами з ООН у справах біженців вона займається організацією допомоги.
- Нагадаємо, британський рок-музикант Оззі Осборн спільно з дружиною Шеріл ухвалили рішення надати житло кільком тимчасово переміщеним особам з України у своєму маєтку в Бакінгемширі.
- Телеведуча Шерон Осборн спільно з рок-музикантом Оззі Осборном підтримали українців у своєму відеозверненні.