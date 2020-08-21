Назар Холодницький написав заяву на звільнення зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за власним бажанням.

Про це він повідомив на особистій сторінці в Facebook.

Холодницький написав в пості, що за його каденції в країні було чотири генеральні прокурори, кожен з яких намагався “створити режим підзвітності САП”.

Розповідаючи про досягнення САП під його керівництвом, він зазначив, що до відповідальності були притягнуті 16 народних депутатів, 22 ТОП-чиновника, 47 суддів, 68 керівників державних підприємств, 17 держчиновників вищого рівня.

“14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя я повністю присвятив САП, про що не шкодую”, – написав Холодницький.

Втім, про причини прийнятого рішення він не повідомив.