Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк не може бути компетентним у питаннях армії.

Про це він повідомив в інтерв’ю LIGA.net.

На запитання чи погоджується Данілов з розрахунками Подоляка, що Україні тільки для паритету треба 1000 гаубиць 155-мм, 300 РСЗВ та 500 танків, він відповів, що сумнівається в його компетентності.

За словами Данілова, він не розуміє, чому радник керівника ОП став “голосом армії” та чому це не коментують уповноважені особи. Адже секретар пам’ятає Подоляка лише на “пеньках у Януковича”.

“Я не розумію, чому він робить такі заяви. Він представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії. Такі речі має казати Залужний, Шаптала [начальник Генштабу ЗСУ] та міністр оборони”, — сказав він.

Говорячи про “пеньки”, Данілов мав на увазі день, коли в червні 2011-го Подоляк став одним із тих небагатьох журналістів, кого запросили до Межигір`я на інтерв’ю четвертого президента Віктора Януковича, як головного редактора видання “Обозреватель”.

Видання Depo пізніше пояснювало, що його запросили, адже він був радником глави Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна.