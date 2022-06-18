Про це він повідомив в інтерв’ю LIGA.net.
На запитання чи погоджується Данілов з розрахунками Подоляка, що Україні тільки для паритету треба 1000 гаубиць 155-мм, 300 РСЗВ та 500 танків, він відповів, що сумнівається в його компетентності.
За словами Данілова, він не розуміє, чому радник керівника ОП став “голосом армії” та чому це не коментують уповноважені особи. Адже секретар пам’ятає Подоляка лише на “пеньках у Януковича”.
“Я не розумію, чому він робить такі заяви. Він представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії. Такі речі має казати Залужний, Шаптала [начальник Генштабу ЗСУ] та міністр оборони”, — сказав він.
Говорячи про “пеньки”, Данілов мав на увазі день, коли в червні 2011-го Подоляк став одним із тих небагатьох журналістів, кого запросили до Межигір`я на інтерв’ю четвертого президента Віктора Януковича, як головного редактора видання “Обозреватель”.
Видання Depo пізніше пояснювало, що його запросили, адже він був радником глави Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна.
- Раніше Подоляк відповів на критику президента США Джо Байдена, який заявив, що українська влада заплющувала очі на попередження щодо війни.
- Також Подоляк пояснив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (“5 канал”, “Прямий” та “Еспресо”) вимкнули з цифрового етеру через “збитки” від “нарцисизму” п’ятого президента Петра Порошенка.