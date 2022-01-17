Очільниця партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик заявила, що опозиційні партії Верховної Ради об'єднуються перед загрозами – як зовнішніми, так і внутрішніми, у той час, як чинна влада переслідує опозицію та п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це Кіра Рудик повідомила на сторінці у Facebook.

17 січня нардепка була серед тих, хто зустрічав п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка біля аеропорту “Жуляни”.

“Очевидно, що влада не здатна виконати жодну свою обіцянку і тому закриває рота опозиції різними способами. Президент обіцяв всім українцям — закінчити війну, закінчити епоху бідності, покінчити з несправедливістю, а ще – посадити Петра Порошенка! І це єдине, над чим він справді працює. Він хоче знищити проукраїнську опозицію. Тому я тут”, – наголосила очільниця “Голосу”.

Нардепка наголосила, що для неї країна важливіша за політичні амбіції. І коли на кордоні 100-тисячна російська армія, необхідно відстояти країну, а не займатися політичними чварами.

За словами Рудик, на будь-які пропозиції допомоги президенту України Володимиру Зеленському він відповідав відкриттям кримінальних справ проти опозиції.

“Я тут, тому що країна для мене важливіша, ніж будь-які політичні амбіції. Я тут за правду, за демократію, за справедливість, за наше майбутнє і за Україну”, – стверджує політикиня.

Нардепка наголосила, що у відповідь на тиск опозиція продемонструвала єднання – а перемогти ворога можна лише разом.

“Цього не розуміють сценаристи дешевих жартів з Банкової”, – зауважила Кіра Рудик.

Вона разом з Петром Порошенком і тисячами його прибічників з аеропорту “Жуляни” вирушила до Печерського районного суду.

“”Голос” і “Європейська Солідарність” сьогодні разом”, – резюмує політикиня.