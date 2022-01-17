Про це Кіра Рудик повідомила на сторінці у Facebook.
17 січня нардепка була серед тих, хто зустрічав п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка біля аеропорту “Жуляни”.
“Очевидно, що влада не здатна виконати жодну свою обіцянку і тому закриває рота опозиції різними способами. Президент обіцяв всім українцям — закінчити війну, закінчити епоху бідності, покінчити з несправедливістю, а ще – посадити Петра Порошенка! І це єдине, над чим він справді працює. Він хоче знищити проукраїнську опозицію. Тому я тут”, – наголосила очільниця “Голосу”.
Нардепка наголосила, що для неї країна важливіша за політичні амбіції. І коли на кордоні 100-тисячна російська армія, необхідно відстояти країну, а не займатися політичними чварами.
За словами Рудик, на будь-які пропозиції допомоги президенту України Володимиру Зеленському він відповідав відкриттям кримінальних справ проти опозиції.
“Я тут, тому що країна для мене важливіша, ніж будь-які політичні амбіції. Я тут за правду, за демократію, за справедливість, за наше майбутнє і за Україну”, – стверджує політикиня.
Нардепка наголосила, що у відповідь на тиск опозиція продемонструвала єднання – а перемогти ворога можна лише разом.
“Цього не розуміють сценаристи дешевих жартів з Банкової”, – зауважила Кіра Рудик.
Вона разом з Петром Порошенком і тисячами його прибічників з аеропорту “Жуляни” вирушила до Печерського районного суду.
“”Голос” і “Європейська Солідарність” сьогодні разом”, – резюмує політикиня.
- Сьогодні п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність”Петро Порошенко із Варшави повернувся до України. Біля в аеропорту “Жуляни” на нього чекали тисячі прибічників. Порошенко виступив перед усіма присутніми.
- Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, шведський політичний діяч Карл Більдт стверджує, що 17 січня Петру Порошенку ухвалить домашній арешт – для цього уже обрали трьох суддів.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко використовує “тактику скандального захисту”.