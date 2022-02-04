Про це повідомили представники фракцій у Facebook.
За словами народної депутатки Інни Совсун від “Голосу”, вимога звільнити Сергія Шкарлета полягає не лише у втручанні в “автономію Могилянки”, а й некомпетентності посадовця.
“За два роки на посаді Шкарлет так і не продемонстрував жодної візії та розуміння, що робити з системою освіти. Все, що ми спостерігаємо – це роздавання посад своїм друзям з колишнього оточення Табачника та боротьба проти тих, хто доводив наявність плагіату в його наукових працях”, – пояснила Совсун.
П’ятий президент України та очільник “Європейської Солідарності” Петро Порошенко своєю чергою додав, що “атака” на Києво-Могилянську академію свідчить про те, що позиція навчального закладу “муляє” уряду з позицією “яка мені різниця”.
“Руки геть від Могилянки! А Шкарлет нехай “тихенько в ліс піде”. Для цього “Європейська Солідарність” з “Голосом” зареєстрували постанову про його звільнення. Вимагаємо поставити її на голосування. Ми з самого початку знали і попереджали, що Шкарлет не гідний того, щоби бути міністром освіти”, – додав Порошенко.
Окрім того, голова фракції “Голосу” Олександра Устінова повідомила, що було розпочато збирання підписів за позачергове засідання Верховної Ради щодо відставки Сергія Шкарлета. Щоб ініціативу затвердили, потрібні підписи 150 народних обранців.
- Нагадаємо, 2 лютого у Національному університеті “Києво-Могилянська академія” призначили нові вибори президента після того, як група осіб зірвала попередні. 27 січня на територію вишу вдерлися невідомі особи, які з дільниці викрали скриньку для голосування. Після цього оголосили переможцем колишнього очільника вишу Сергія Квіта, але результати офіційно не визнало Міністерство науки та освіти України (МОН).
- Група експертів зазначила, що до вишу увірвалися близько десяти осіб “спортивної статури”. Правоохоронці склали протокол через інцидент. Згідно з правовим висновком, цей інцидент не вплинув на реальний результат виборів.
- Пізніше біля Кабінету міністрів на мітинг вийшли студенти Києво-Могилянської академії. Вони вимагали відставки очільника Міносвіти Сергія Шкарлета після історії з виборами президента НаУКМА.