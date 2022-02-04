Дві фракції у Верховній Раді України зареєстрували постанову про звільнення Сергія Шкарлета з посади очільника Міносвіти після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії.

Про це повідомили представники фракцій у Facebook.

За словами народної депутатки Інни Совсун від “Голосу”, вимога звільнити Сергія Шкарлета полягає не лише у втручанні в “автономію Могилянки”, а й некомпетентності посадовця.

“За два роки на посаді Шкарлет так і не продемонстрував жодної візії та розуміння, що робити з системою освіти. Все, що ми спостерігаємо – це роздавання посад своїм друзям з колишнього оточення Табачника та боротьба проти тих, хто доводив наявність плагіату в його наукових працях”, – пояснила Совсун.

П’ятий президент України та очільник “Європейської Солідарності” Петро Порошенко своєю чергою додав, що “атака” на Києво-Могилянську академію свідчить про те, що позиція навчального закладу “муляє” уряду з позицією “яка мені різниця”.

“Руки геть від Могилянки! А Шкарлет нехай “тихенько в ліс піде”. Для цього “Європейська Солідарність” з “Голосом” зареєстрували постанову про його звільнення. Вимагаємо поставити її на голосування. Ми з самого початку знали і попереджали, що Шкарлет не гідний того, щоби бути міністром освіти”, – додав Порошенко.

Окрім того, голова фракції “Голосу” Олександра Устінова повідомила, що було розпочато збирання підписів за позачергове засідання Верховної Ради щодо відставки Сергія Шкарлета. Щоб ініціативу затвердили, потрібні підписи 150 народних обранців.