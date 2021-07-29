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«Голос» виключив з партії сімох народних депутатів

Партія “Голос” виключила зі своїх лав сімох народних депутатів, які напередодні заявили про бажання вийти з політсили через нібито узурпацію влади у партії.

Четвер, 29 липня 2021, 16:53

Про це повідомила очільниця партії Кіра Рудик під час брифінгу після з’їзду політсили.

За її словами, під час з’їзду один із делегатів порушив питання щодо виключення низки депутатів із партії. “Голос” залишають Олександра Устінова, Ольга Стефанишина, Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин, Володимир Цабаль, Соломія Бобровська та Юлія Клименко.

Рудик запевнила, що “Голосі” відсутні ціннісні розбіжності.

“Ми вважаємо їх ефективними й гарними представниками української політики. Однак, я думаю, ми всі розуміємо, що далі будувати спільну політичну силу немає можливості”, – заявила Рудик.

Крім того, виключення низки нардепів прокоментував голова фракції Ярослав Железняк. За його словами, причиною виключення сімох депутатів було те, що “деякі кар’єрні амбіції не були задоволені”.

“Але фракція залишається. Поки мені не відомо про жодну заяву про вихід з фракції – впевнений, що їх не буде. Фракція залишається працювати”, – запевнив він.

Також Железняк нагадав, що всі народні депутати “Голосу” перед походом у Верховну Ради брали на себе зобов’язання виконувати програму політсили.

“Коли ми ще були кандидатами у народні депутати, всі разом підписували особисте зобов’язання, що у разі виходу з лав партії кожен народний депутат зобов’язується скласти мандат. Не знаю, чи будуть мої колеги виконувати цю обіцянку, чи ні – у мене є відчуття, що вона, на жаль, ними буде проігнорована”, – сказав Железняк.

Нагадаємо, що напередодні народні депутати від “Голосу” Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин і Соломія Бобровська заявили про вихід з партії й анонсували вихід інших нардепів.

Розкол в “Голосі”

29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень. 

В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.

Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента  і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.

29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.

26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.

Теги: Кіра Рудик, партія Голос, Ярослав Железняк

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