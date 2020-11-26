Партія “Голос” заявила, що міністр оборони не справляється з посадовими обов’язками та має піти у відставку.

Про це повідомляють #Букви.

В партії зазначили, що Таран несе персональну політичну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів та цілком ймовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року. Зокрема, згортаються реформи й гальмується законодавча робота в оборонному секторі.

Також в “Голосі” впевнені, що дії глави Міноборони підривають обороноздатність і національну безпеку країни.

“Партія “Голос” вимагає від Президента України внести до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Тарана, який не справився з обов’язками міністра оборони країни у стані війни”, – додали у партії.

Голова фракції “Голос” та член комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що до зриву Державного оборонного замовлення призвели дії та бездіяльність багатьох державних органів, але ключовими винуватцями цього стали Міністерство оборони та його очільник.

“Йдеться не лише про неналежне виконання контрактів в межах ДОЗ, а й про фактичне згортання реформ у Збройних Силах України та гальмування критичних законодавчих ініціатив. Створені раніше спільні робочі групи Міноборони й комітетів Верховної Ради, фактично, не збираються і не розробляють необхідні законодавчі акти. Тим часом ухвалений закон про оборонні закупівлі не працює без прийняття кількадесят підзаконних актів. Досі залишаються не розв’язаними проблеми належного постачання продовольства, речового забезпечення та паливно-мастильних матеріалів. І це не можна виправдати ситуацією з COVID-19”, – додав Рахманін.

За його словами, Таран не справляється зі своїми обов’язками та підписує дивні накази щодо військовослужбовців.

“Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь у зоні проведення ООС. І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України”, – сказав Рахманін.