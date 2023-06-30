30 червня о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві відбувся мітинг за участі родин полеглих у російсько-українській війні військових "Голос полеглих Героїв". На мітинг зібрались родичі, які досі не можуть поховати своїх рідних через відсутність кладовища.

Джерело: #Букви

На Майдані зібрались батьки, дружини, діти, родичі, побратими та друзі загиблих Героїв України, які досі не можуть поховати своїх рідних.

“З літа 2022 року іде пошук ділянки під Національне військове кладовище, але цей задум не було реалізовано досьогодні. Урни з прахом героїв перебувають на тимчасовому зберіганні у крематорії, або у родин вдома. Частина родин не хоче кремувати тіла воїнів із релігійних міркувань, але на кладовищах майже немає місць, щоби поховати з почестями своїх близьких”, – мовилось в анонсі мітингу.

Ще восени минулого року родинам загиблих пообіцяли Національне військове кладовище.

Вже у березні 2023 року розглянуто та затверджено ділянку на Биківні, проте і через три місяці справа не зрушила з місця.