Про це на брифінгу повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

За його словами, рішення пов’язане з тим, що нардепка Буймістер голосувала проти закону про олігархів.

“У нас щодо виключення на порядку денному одна кандидатура – це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, точніше – голосувала “червоною”, а ця червона кнопка є червоною лінією для нас. Це Людмила Буймістер, мажоритарниця по Києву”, – зазначив Корнієнко.

Він додав, що вихід з фракції не призведе до дострокового складання депутатських повноважень Буймістер.

Корнієнко також повідомив, що нардепів, які публічно підтримають спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на тлі збору підписів за його відставку, з фракції “поки не збираються виключати”.

(На відео з 2:43:27)

Нардепка Буймістер в етері каналу “Україна 24” заявила, що про своє ймовірне виключення з фракції дізналася зі ЗМІ.

“Зі мною особистих розмов жодних не було. Скажу більше, коли ми були у Трускавці, мені вдалося поговорити з президентом Зеленським, який не знав про наміри виключити мене з фракції. Ми домовилися про те, що ми зустрінемося, і я поясню, чому я голосувала “червоною” кнопкою”, – сказала нардепка.

Вона наголосила, що чекає підтвердження цієї зустрічі, щоб надати президенту свої пропозиції та зауваження щодо закону про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”.

Наступного дня стало відомо, що Верховна Рада має переголосувати законопроєкт про олігархів № 5599.

Відповідне рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки. У рішенні комітету йдеться, що після одночасного врахування поправок 396, 398 і 406 було ухвалено рішення про викладення статті 5 закону в різних редакціях.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що процедура, за якою ухвалювали закон “про олігархів”, дає змогу заблокувати документ через Конституційний Суд.

Що не так із законопроєктом “про олігархів”?

Міжнародні експерти переконані, що закон “слуг” про боротьбу з олігархами – це шлях до узурпації влади.

Британський історик, письменник і журналіст, професор історії в Гарвардському університеті та старший науковий співробітник Оксфордського університету, Інституту Гувера та Стенфордського університету Ніл Ферґюсон назвав законопроєкт Зеленського “небезпечним прецедентом”. За його словами, намагання створити виняткові закони для конкретних соціальних верств може погано закінчитись. Свої слова він проілюстрував прикладом впровадження у радянській термінології слова “куркулі” й тих наслідків, до яких це призвело.

Схожу думку висловив Фарід Закарія, в минулому головний редактор видання Foreign Affairs, головний редактор Newsweek International, багаторічний ведучий каналу CNN: на його думку, законопроєкт про деолігархізацію створює ризик для вільного функціонування ЗМІ й свободи слова в Україні.

Андерс Ослунд, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР, професора Джорджтаунського університету, старшого наукового співробітника Atlantic Council та Інституту Петерсона, який напряму порівняв ініціативу Володимира Зеленського з кроками Володимира Путіна на початку його шляху до абсолютної влади у 2000-х.

У законопроєкті Зеленського немає чіткого регулювання поняття “олігарх”. При цьому пропонований президентом законопроєкт не дає реальних механізмів усунення їхнього впливу на економіко-політичне життя держави.