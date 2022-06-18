#Букви документують обставини життя та загибелі цивільних мешканців Маріуполя та інших окупованих Росією українських територій з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Історії опубліковані в Музеї Фонду Ріната Ахметова “Голоси Мирних” — найбільшій у світі колекції історій цивільних осіб, які постраждали від російського вторгнення.

Перші два дні для Поліни були, наче страшний сон. Обстрілювали Східний та Лівобережний райони міста. Батько намагався купити якісь продукти й воду, мати нервово збирала найнеобхідніші речі.

“Я ж була вкрай налякана. Мене лихоманило від страху, кожен вибух спричиняв у мене паніку”

26 лютого родина переїхала до друзів в селищі Моряків, де був обладнаний підвал та запаси їжі. 1 березня пролунала черга жахливих вибухів – авіацією в Маріуполі було знищено лінії передач. Це був початок жаху. Але це була не єдина проблема. Магазини й аптеки зачинили свої двері. Їжі взяти не було де. У місті почались випадки мародерства. Обстріли посилювались з кожним днем.

“Те відчуття, коли ти чуєш свист ракети й не знаєш, куди вона зараз упаде, передати неможливо. Увесь цей час у Маріуполі велися жорстокі бої, вибухи було чутно 24/7, з урвища бачили, як горить Лівобережжя, обстріли не зупинялись ані на хвилину.”

5 березня сім’я Поліни дізнались про відкриття зеленого коридору. Посідали в машини й поїхали. Трупи людей просто лежали на вулиці, багато будинків зруйновано, щось горить, величезні затори в центрі міста, серед цивільних машин купа військової техніки. Як з’ясувалося пізніше, коридори не підтверджено…

“6 березня, вимкнули газ. Ми були розгублені й налякані: що робити, як готувати їжу? Нас урятував камін. Звичайний декоративний камін став для нас і обігрівом, і піччю, і освітленням.”

7 березня сім’я Поліни стояла у черзі за водою біля школи, що розташована близько 250 м від дому. Стояли в черзі близько години, коли почалася стрілянина. Над районом літав безпілотник, а ВСУ намагалися підстрелити його.

“Ми вижили дивом. Нас врятувало те, що снаряд влетів у колону будинку, пробив діру у стелі та стіні, а вибухова хвиля відкинула холодильник метра на чотири й вибила вікна на всьому другому поверсі.”

Далі почалася нескінченна черга днів і ночей у підвалі. Родина виходила на годинку погрітися до каміна, але ніхто не роздягався й навіть не знімав взуття, бо щосекунди нам загрожувала небезпека. Над містом літала авіація.

15 березня родина з Поліною залишили Маріуполь, рідний дім, місто, а точніше ті руїни, що від нього залишилися.

“Тепер ми безхатьки, нам нікуди повертатися. Але все це не важливо зараз, найголовніше те, що ми всі вижили, вижили в тому пеклі й навіть вивезли нашого улюбленого кота.”

Катерина корінна мешканка Маріуполя. Все свідоме життя провела біля Азовського моря. Війна та страх за життя дітей змусили жінку покинути рідну оселю.

5 березня в будинок, де проживала Катерина з трьома дітьми та чоловіком, потрапив снаряд. Але сім’я залишалася жити у власній квартирі попри постійні обстріли та гради. Коли сусідні 12 поверхові будівлі згоріли дотла після авіанальотів, родина переїхала у центр міста.

“Коли ми переїжджали я була просто у стані шоку…Які страшні наслідки авіаударів, ми бачили величезні вирви, знайомі будинки, що тепер перетворені у купу попелу та сміття.”

Сім’я Катерини переїхала у будинок зі шпилем. Здавалось, що там знаходиться безпечніше, поруч гуманітарна допомога, поліція. Вони прожили у тій квартирі з 10 по 15 березня.

Обстріли Маріуполя почались з околиць міста, з часом дійшли і до центра.

“Ось тоді відчуваєш себе безпорадним, усвідомлюєш, що ніхто тобі не допоможе і не врятує…”

Місто наздогнала гуманітарна катастрофа ще на початку березня. Катерині прогодувати трьох дітей було дуже складно. Без води, газу та електроенергії, харчів сім’я часто перебувала у коридорі, якомога далі від вікон. Обстріли посилювалась, авіанальоти почастішали.

“У коридорі ти розумієш, що від літака це не врятує. Ми вже знали, що він скидає по 2 бомби й робить 2 кола. Коли чули перший вибух, діти тремтіли від страху, а я молилась, щоб швидше почути другий…”

Жінку доганяв страшний відчай після побаченого — всюди загиблі, зруйновані будинки, місто у вогні.

“Я б пішла волонтером, хоча б якось допомагати армії, але не могла залишити своїх дітей. Моя задача була зберегти їх життя, навіть в тих страшних умовах.”

15 березня сім’єю було прийняте рішення миттєво евакуюватись з Маріуполя.

“Під час сніданку в наш будинок у центрі потрапив снаряд. Повилітали всі вікна, тремтіли стіни. Саме в той момент ми вирішили, що повинні прямо сьогодні виїхати з міста!”

Катерина зі сльозами та болем розповідає про знайомих, що загиблі в Маріуполі.

“Дівчина-колега загинула, коли вийшла за водою. 6 річний хлопчик залишився без мами…Ще друзі з однієї компанії, зі школи, багато випадків…”

За словами жінки, всі до останнього були впевнені, що до центра міста війна не дійде. У неї було чітке переконання, що Україна переможе.

“Що значить прийшли визволяти? Це наша країна, наше місто. В нас все було чудово, ми працювали, подорожували, спокійно жили. Ми всі були обурені вторгненням і їх приходом. Я і зараз дуже оптимістично налаштована і точно знаю, Маріуполь буде українським!”

За неділю до початку повномасштабного вторгнення Катерина чула звуки пострілів на околицях міста. За словами дівчини, зі сторони самопроголошеної ДНР Маріуполь обстрілювали протягом 8 років.

“Я знала, що війна розпочнеться. В мене був певний план дій. Тож 24 лютого ранком я вступила до лав волонтерів й брала участь в евакуації цивільних.”

До центра Маріуполя артобстріли дійшли через 2 неділі після початку вторгнення. Паніка населення наросла, розпочалась продуктова криза, обстріли постійно посилювалася. Ворог не пропускав ні гуманітарну допомогу з продуктами, ні з медичними препаратами. Люди масово почали хворіти через відсутність опалення, вибиті вікна та холодні підвали.

Катерина разом з волонтерським центром не припиняли роботу — займались забезпеченням поліції, військових, прикордонників, госпітальєрів, приймали заявки з потребами цивільних, комплектували замовлення та віддавали їх мирним мешканцям.

“Коли допомога знадобилась рятувальникам, наш штаб волонтерів перекваліфікувався. Ми розбирали завали, діставали з під них людей.”

Катерина ділиться ситуацією, що сталась з нею під час роботи. В один із днів з безпілотника обстріляли подвір’я, де жінки з дітьми на свіжому повітрі готували їжу. Волонтери побігли на місце подій, щоб надати допомогу пораненим цивільним. Перше, що побачила Катерина — тіло хлопчика, що лежало на проїзній частині, яке в будь-який момент могли переїхати автівки. Колега-волонтер, хлопець років 20, прибирав дитину з дорогу.

“Який жах, один хлопець, майже дитина прибирає бездиханне тіло іншого. Це 21 століття. Ми такі цивілізовані, у нас є айфони, над нами літає старлінг, а в центрі Європи коїться такий жах.”

У будинку в тому дворі волонтери побачили, як чоловік прямо у під’їзді зашиває губу та язик іншому чоловіку, що постраждав від уламків скла.

З Маріуполя Катерина виїхала 16 березня разом зі знайомою родиною, яку висадила у Бердянську. Підбирала автівкою ще людей з їх домашніми улюбленцями. У одному з селищ чоловік з ворожого блокпосту обстріляв автівку Катерини, 11-річну дівчинку було поранено в обличчя, водій отримав травму ока.

За словами Катерини, на 15-20 блокпостах були чеченці, буряти, багато хто з них навіть не розмовляв російською. При цьому ретельно обшукували кожного, хто евакуювався.

“Зараз неможливо відновити Маріуполь, але на його місті можна побудувати нове місто. Від нас залежиться, яким воно буде. У нас грандіозні плани і є дуже багато людей, які будуть їх натхненно реалізовувати!”