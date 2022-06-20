#Букви документують обставини життя та загибелі цивільних мешканців Маріуполя та інших окупованих Росією українських територій з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Історії опубліковані в Музеї Фонду Ріната Ахметова “Голоси Мирних” — найбільшій у світі колекції історій цивільних осіб, які постраждали від російського вторгнення.

Віолетта народилась, вчилась та жила в Маріуполі. Студентка економіко-правового факультету докладала чималих зусиль, аби потрапити до міжнародного проєкту, який допомагає переселенцям. Але війна внесла свої корективи.

“Вперше до мене прийшло усвідомлення, що це не сон, коли ми несли бабусі з дідусем воду прямо під обстрілами. А потім я побачила 2 величезні вирви коло моєї рідної школи.”

За словами дівчини, люди мали пристосовуватись до воєнних умов, інакше б не вижили. Попри страх, снаряди вони бігли за водою та харчами, попри авіанальоти та відсутність газу готували їжу на вогнищах просто неба. Мешканці раділи снігу в березні, адже його можна було зібрати та використовувати як питну воду.

“Найстрашніше, що я бачила — як вогняний шар летів у бік моїх батьків. Ракета розірвалась неподалік від них. Не можу навіть словами передати…”

Дівчина весь час перебування у Маріуполі вела щоденник, де записувала щодня свій емоційний стан, думки, події, що відбувались довкола.

Сім’я евакуювалися з міста під обстрілами, поруч горіли будинки.

“Війна навчила мене не відкладати нічого на завтра. Жити прямо зараз, користуватись найліпшими речами, адже це “завтра” може і не настати…Але те, що Маріуполь буде у складі України я знаю точно. Місто відродиться, і я буду з тих людей, хто буде його знову будувати!”

Віолетта — переселенка з Донецька, влітку 2015 вона покинула своє окуповане місто та переїхала до Запоріжжя. Зранку 24 лютого жінці зателефонувала донька з-за кордону і спитала у мами, невже почалась війна в Україні.

“Ти що…Яка війна? Вона в нас має закінчитись! А потім я ввімкнула новини. Вірити не хотілось, ми мали це пережити вдруге.”.

У Маріуполі мешкала велика грецька сім’я: племінниці Віолетти, дві сестри. Росія обстрілювала їх будинки та бомбардувала місто авіацією з перших днів війни. Сім’я не могла евакуюватись, автомобілі були розбиті, а бої не припинилися.

“Я казала їм, щоб йшли пішки до Мангуша. Йдіть та й дійдете. Тільки коли снаряд потрапив в їх будинок, вони зібрали речі і пішли. Взяли з собою каструлю, сухе пальне й залишки їжі.”

Сім’я Віолетти через густий дим навіть не знала в яку сторону тримати напрямок. Згодом змогли дійти до Мангуша, там зупинились у родичів, а наступного дня поїхали у Бердянськ.

“Вони розповідали про російські блокпости, які постійно затримували рух транспорту, розказуючи цивільним про те, що по всій Україні становище як і в Маріуполі. І що краще тримати їм курс до Росії.”

За словами маріупольців, росіяни забирали у людей все, що їм заманеться — у когось срібло, електронні цигарки. Родина Віолетти застрягала на добу в Токмаку, Василівці без води та їжі.

“Коли мої дівчата о 12 ночі через декілька днів приїхали до мене у Запоріжжя — я була просто в шоці. Брудні, стомленні, а у довгих косах стрічки білі від простирадл. 21 століття…”

Віолетта мріє про мир в Україні. Про зустріч з усією родиною за великим столом, де всі живі та щасливі.

Після трьох тижнів під обстрілами у Харкові, Анастасія придбала мікроавтобус та поїхала рятувати батьків зі зруйнованого Маріуполя. На початку війни батьки дівчини не хотіли покидати рідну домівку та жили з надією, що місто вистоїть як 2015 році. Зв’язок з батьками Анастасія втратила на початку березня, тож майже місяць намагалась бодай якось почути, що з родиною все добре.

В один день було прийнято рішення купити машину, знайти водія та поїхати за батьками у Маріуполь. Автівку і водія, що погодився на величезний ризик їхати у місто, що є найгарячішою точкою, знайшли у Дніпрі.

“Мені було дуже страшно туди їхати. Всі, хто їхали туди — вже просто від безвихідності. Я розуміла, що ніхто крім мене. Я чітко усвідомлювала, що там мої батьки, яких я маю врятувати.”

Анастасія розповідає, як заїжджали на окуповані Росією території. “Спочатку навіть не зрозуміли, що це вже не наші. Через декілька блокпостів по грубому тону ми виявили, що це росіяни. Кожні 100 метрів на непідконтрольних територіях ми раділи, що вижили, адже контроль був тотальний. Нас завжди запитували, чого ми їдемо місто, сумнівались, що ми волонтери чи журналісти…”

За словами дівчини найстрашніше те, що на цих блокпостах панує анархія. Російські військові могли зробити будь-що і не бути за це покараними: розстріляти, забрати авто чи телефон, як це зробили у водія Анастасії.

“Коли ми заїхали в Маріуполь у мене був шок — ні одного вцілілого будинку, у будівлях діри від снарядів, крізь трущоби, розруха, гори сміття та згорілі машини. На узбіччях ледве йдуть люди у брудному одязі за гуманітарною допомогою. Це виглядало як кінець світу.”

Добратись до району, де проживали батьки, Анастасія не встигла до комендантського часу, тож вимушена була зупинитись у таборі для біженців у Нікольському.

“Це так було складно емоційно. Я бачила людей, яких тримають в нелюдських умовах — вони лежали на підлозі або один на одному, стояв жахливий сморід. Я думала про те, що в людей, які там були забрали все, що в них було. Одна бабуся розповідала, що сиділа 10 днів у підвалі, щодня випивала лише одне сире яйце. Невже вони заслуговують на таку старість? Вони мають бути у теплі, безпеці, з ліками та нормальним харчуванням. А вони чомусь виживають…”

Дівчина була безмежно рада, коли нарешті зустріла членів своєї родини, живих і у повному складі. Анастасія взяла з собою 20 хлібин, воду та ліки для сусідів, яких в той день разом з батьками евакуювали з міста.

“Україна переможе. Це не запитання чи думка, це твердження”

Андрій до початку війни працював у дитячому притулку. Всіх дітей з інтернату змогли вивезти до безпечного місця — Німеччини.

“Ми і подумати не могли, що таке трапиться з Маріуполем. Я вже знав, що таке війна, бо жив на східному районі міста. Сподівались, що 2 чи 3 дні і все стихне, але ж ні…”

Андрій розповів, як температура у квартирі падала, а ковдр, щоб зігрітись вже не вистачало. Місто відрізали від води, електроенергії та газу, виживали мешканці, як могли.

“Я виходив на вулицю і бачив море розбитого скла і зруйнованих будівель, трупи людей. Такого не було побачити навіть у фільмах про кінець світу!”

Коли обстріли дійшли до району Андрія, він проводив весь час у підвалі. В один день світло ліхтарика засліпило очі людям у сховища, пролунав голос: “Є люди призовного віку?”. Пара, що сиділа поблизу Андрія прикрила його. Всі в один голос відповіли: “Ні, тут тільки жінки, діти та літні люди”. Це були російські військові.

Андрій з батьками вирішили пішки залишати окуповане місто. Хлопець в момент впав на землю, думав, що це ударна хвиля. Нога боліла весь час, Андрій ледве йшов. Мати побачила як з ноги лилась кров, а штани всі змокріли.

“Всі кольори почали пропадати і я втратив свідомість. Чув гули літаків, що пронизував вуха та як мчать автівки, не звертаючи на тебе уваги. Мама зробила мені жгут зі штанів, стало легше.”

Батьки з хлопцем ледве доплелись до лікарні, де провели в черзі 4 години. В Андрія в нозі виявився уламок. Зараз рана загоїлась, а родина у безпеці, у Чернівцях.

“Я багато де був в Україні, але найприємніше мені повертатися у рідний Маріуполь. Ми його ще відбудуємо, щоб повернутись знов!”