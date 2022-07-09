Музей “Голоси Мирних” – найбільша у світі колекція історій мирних людей, постраждалих від війни Росії проти України.

Яна Шевченко“Замість привітань на день народження отримала звістку про війну”

Яні 41 рік, вона харків’янка, що жила великою щасливою родиною, працювала на підприємстві миловаріння й вирощувала дітей.

Про те, що почалася війна, харків’янка дізналася від подруги. Зняла слухавку, щоб отримати привітання – натомість дізналася, що почалася війна. Невдовзі почула перші вибухи на власні вуха…

“Ми перші 2 доби провели у підвалі, а потім ночували вже у будинку, проте по 3 рази на день спускались у сховище. Одного разу поруч був вибух такої сили, що сипалась штукатурка зі стелі, а ми босі втікали у погріб…”

За словами жінки, найважче з родини переносила війну дитина – син Яни кричав не своїм голосом, коли чув вибухи, а ще прикидався вночі зі сльозами й панікою. Згодом почав заїкатися й страждати на нервовий тік.

Евакуювалися Яна з передмістя Харкова 4 березня разом з дітьми, сестрою і племінницею. У перші потяги до Львова родині не вдалось вскочити, однак у 3-ій пощастило забігти у тамбур. Всі 17 годин Яна з сестрою їхали, не сідаючи.

“Ми їхали в нікуди, я раніше ніколи навіть не було у Львові. Проте до по дорозі знайшла номер волонтерів, які порадили нам цей центр у Львові. Тут з сином працювали психологи, завдяки їм він себе почуває значно краще.”

Яна все ще сподівається на найближче повернення до Харкова, адже там залишився чоловік, мама, рідне місто і домівка.

“Я вірю у перемогу! Кожного ранку прокидаюсь о 6, читаю новини, як росіяни зазнали поразки у деяких точках, дивлюсь звернення президента і мене бере гордість за свій народ і свою країну.”

Ірина Язова“На моєму місці так вчинив би кожен”

Ірина останні 10 років жили разом з сім’єю на Київщині, у Бучі. Вона Мама трьох дітей й лікарка-терапевтка. 25 лютого попри початок війни Ірина, не зрадивши клятві Гіппократа, продовжувала ходити на роботу. Проте вже 26 такої змоги не було – місто окупували російські військові.

“Ми з дітьми жодного разу не спускались у підвал. Сиділи у центровій кімнаті в будинку, де вікон немає. Там вони грали в ігри на підлозі при свічках, поки було світло – дивились телевізор. Я не говорила їм про війну, а просто запевняла, що це треба просто пережити, це мине і буде як завжди добре”

“На нашій вулиці жила родина, мама і півторарічна дівчинка були прострілені. Надали допомогу, перев’язали й обробили рану. Лише через декілька діб знайшли цим людям знеболювальні препарати й антибіотик.”

Випадки пострілів у мирних з боку окупантів частішали. На підлозі під’їзду Ірина рятувала сусіда, який зазнав поранення у ногу.

27 лютого Ірину вулицею зустріли сусідка й розповіла про 3-ох вагітних жінок у будинку. Лікарка ділиться, що до останнього сподівалися, що принаймні тих, хто готується до пологів випустять з окупованої Бучі. Проте не вдавалось. Вночі 7-ого березня лікарка-терапевт Ірина без жодного досвіду акушерства приймала пологи у квартирі. Народилась дівчинка, на ім’я Аліса. Наразі жінка з дитиною у безпечному місці на Закарпатті.

“За весь час перебування у Бучі в мене не було думки, що мені може щось нашкодити. Для цього був чоловік, який не пускав мене іноді на вулиці. Проте я завжди пересувалась містом дуже впевнено”

Лише 9 березня Ірину з чоловіком змусила виїхати з міста зустріч сам на сам з російським військовим, що як робот повторював про порятунок, визволення від нацистів і мир. В окупації більше не залишалось їжі, води, тепла, звичайних умов існування. Троє дітей були головною мотивацією подружжя врятуватися з міста.

Ірина з родиною у повному складі у Польщі, проте розповідає, що якнайшвидше хочуть повернутись додому.

Людмила Прищин“Кажу чоловікові: “Нас завалить”

У перші дні війни поряд з будинком на Північний Салтівці, де проживало подружжя, впали дві касетні ракети. Розтрощило вщент автівку пари й уламками повибивало вікно у квартирах.

Людмила зі сльозами на очах згадує: “Ми в цей момент знаходились вдома. Дуже злякались. Швидко забігли у коридор й впали додолу. Трусились стіни й заграва у всій квартирі. І я кажу чоловікові: “Нас завалить”

Жінка з чоловіком, коли снаряди залітали у їх будинок, вимушені було декілька діб жити у сховищі. Пізніше дні тягнулись довго і щодня пара бігала по багато разів у підвал.

“З нами була бабуся старенька. Вона казала, що переживала вже війни, але те, що відбувається зараз – набагато страшніше. Росіяни гірше ніж фашисти.”

Людмила з чоловіком виїхали з Харкова 2 березня. Спочатку йшли 7 км пішки під загрозою бомбардувань, а потім подружжя посеред дороги підібрали люди на автомобілі. Зараз подружжя знаходиться у волонтерському центрі у Вінниці.

“Я вірю в Україну, так хочеться додому у Харків, проте не можу туди повернутись до поки не звільнять область, бо просто не розумію, як можна жити поруч з тим, хто у тебе стріляв?”