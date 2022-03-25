Петер Маурер, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста, завершив дводенний візит до Москви, де мав гуманітарні переговори з російською владою. Зокрема з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє пресслужба Червоного хреста.

“Як нейтральний, неупереджений гуманітарний діяч, МКЧХ має повноваження розмовляти з усіма сторонами конфлікту, щоб пропагувати повагу до міжнародного гуманітарного права або права збройних конфліктів, щоб захистити життя цивільних і забезпечити допомогу тим, хто найбільше потребує”, — зазначається у повідомленні.

Під час візиту Маурер зустрівся з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та заступником міністра оборони генералом-полковником Олександром Фоміним. Він також зустрівся з президентом Російського Червоного Хреста Павлом Савчуком і Уповноваженим з прав людини Тетяною Москальковою.

“Мої розмови з російською владою є частиною постійного двостороннього діалогу між Червоним хрестом та Росією щодо гуманітарних потреб та міжнародного гуманітарного права. Минулого тижня я був у Києві, а цього тижня був у Москві. Я також кілька разів бував на Донбасі. Ми говоримо з усіма сторонами з однією метою: врятувати життя та зменшити страждання під час збройного конфлікту. Перед обличчям величезних потреб Червоний хрест швидко розширює нашу гуманітарну допомогу всім, хто постраждав від збройного конфлікту в Україні”, — зауважив Маурер.

Зустріч була зосереджена на збройному конфлікті в Україні, а також на гуманітарних питаннях у Сирії. Щодо України, розмови зосередилися на нагальних гуманітарних питаннях.

Міжнародний комітет Червоного Хреста попросив російську владу дозволити відкрити офіс у Ростові-на-Дону, що межує з Україною. За словами Маурера це буде “гарна відправна точка”.

“Я хотів би отримати вашу підтримку у зміцненні логістичної структури в Росії, щоб покращити нашу роботу на Донбасі та інших частинах України, підконтрольних російським збройним силам. Зробіть це, ми надіслали запит на відкриття офісу в Ростові-на-Дону – це буде гарна відправна точка”, — сказав він Лаврову.