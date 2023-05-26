Голова Генштабу Чехії генерал Карел Ржехка вважає, що, готуючись до майбутнього українського контрнаступу проти РФ, слід не забувати про ймовірність тривалої війни.

Джерело: Карел Ржехка в інтерв’ю Bild.

На його думку, найважливішою передумовою успіху українського контрнаступу є не техніка, яку надали Україні, а “воля українського суспільства”: “Я особисто вважаю, що ми повинні бути готовими й до поганого сценарію – тривалої війни”, – зауважив очільник чеського Генштабу.

Він зауважив, що на тлі цього Заходу доведеться збройно підтримувати Україну протягом багатьох років: “Кожна країна має свої можливості, потенціал та особливості. Важливо, щоб ми працювали разом, як одна команда, і кожен намагався зробити свій внесок у межах своїх можливостей. І ми повинні прислухатися до українців. Вони найкраще знають, що їм потрібно”, – сказав Ржехка.

Тому генерал закликав Європу надати Україні не лише зброю та військовий вишкіл: “Не менш важливою є наша воля підтримувати Україну на всіх фронтах: морально, дипломатично, фінансово та в інших сферах, як-то освіта, культура, відбудова тощо”.