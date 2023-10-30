“Мені сьогодні соромно за ті події, які відбулися вчора, тому що Дагестан і на Кавказі, і на території всієї нашої Росії, а може, й ширше, завжди був оплотом дружби“, – сказав він.

Він зазначив, що в інших регіонах Північного Кавказу, де також молилися за постраждалих на Близькому Сході, таких інцидентів не було.

За його словами, ситуація, що сталася в аеропорту Махачкали, є грубим порушенням закону, вона отримає відповідну оцінку правоохоронних органів.

За попередніми даними, в результаті інциденту в аеропорті столиці Дагестану Махачкалі постраждали понад 20 людей, 150 отримали поранення.