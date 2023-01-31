На Бахмутський напрямок прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він побував на позиціях прикордонників.

Про це повідомили під час брифінгу.

Глава відомства також побував на кордоні з Росією у Харківській області та ознайомився з укріпленням державного кордону. Він обговорив питання забезпечення особового складу всім необхідним та взаємодію прикордонників з усіма структурами Сил оборони.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що лише за минулу добу підрозділи ДПСУ понад 50 разів зазнавали ворожих обстрілів. Ворог постійно обстрілює їхні позиції, запускає дрони і застосовує засоби радіоелектронної боротьби.