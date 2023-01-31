Про це повідомили під час брифінгу.
Глава відомства також побував на кордоні з Росією у Харківській області та ознайомився з укріпленням державного кордону. Він обговорив питання забезпечення особового складу всім необхідним та взаємодію прикордонників з усіма структурами Сил оборони.
Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що лише за минулу добу підрозділи ДПСУ понад 50 разів зазнавали ворожих обстрілів. Ворог постійно обстрілює їхні позиції, запускає дрони і застосовує засоби радіоелектронної боротьби.
Бійці ЗСУ та підрозділи ДПСУ щодня відбивають атаки на напрямку Бахмута, де ворог сконцентрував великі сили.
За словами речника, росіяни постійно обстрілюють прикордоння Чернігівщини та Харківщини. Лише за січень ворог близько 250 разів тероризував території цих областей.
- Бахмут на Донеччині залишається одним з головних напрямків ударів росіян. Лише протягом 30 січня тут сталося 42 бойові зіткнення з окупантами.