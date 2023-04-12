Доктор юридичних наук Микола Хавронюк, який зараз очолює робочу групу з розроблення нового Кримінального кодексу, запропонував враховувати провокативну поведінку жертви у справах щодо сексуального насилля, а також брати до уваги попередню поведінку обвинуваченого і його характеристики.

Про це він сказав BBC.

За його словами, в останні роки українська влада заборонила звільняти під умовне покарання військовослужбовців та громадян, обвинувачених в корупційних злочинах. Тому, він вважає, що включати до цього переліку і сексуальних злочинців недоцільно.

“Це занадто жорстко…Стосовно військовослужбовців цього не можна було робити й навіть стосовно корупціонерів теж. А тим більше цього не можна робити в сексуальних злочинах, тому що вони дуже всі різні. Одна справа, коли є проникнення в тіло, інша, коли немає. Навіть коли є проникнення, присутні багато аспектів: інтенсивність, груповий спосіб дій чи одна особа, навіть має враховуватися певна провокативна поведінка потерпілої, яка спочатку каже, що ніби хоче [статевих відносин], а потім передумала”, — сказав Хавронюк

Нагадаємо, що хоч різні статті розділу IV Особливої частини Кримінального кодексу України (Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності особи) описують різні способи скоєння злочину, але в усіх випадках суть залишається однаковою — придушення та підкорення волі потерпілої особи заради задоволення бажань злочинця.

В цьому сенсі йдеться не лише про скоєння конкретного злочину в означених законом межах, а про порушення приписів статті 3 Розділу I “Загальні засади” Конституції України, яка встановлює: Людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави

На думку Хавронюка, “всяке ж в житті буває”, тому мають бути широкі межі для вибору покарання, аби суддя міг ними користуватися.

Говорячи про злочин на Закарпатті, який набув широкого розголосу, професор Хавронюк заявив, що дії місцевої судді, яка відпустила засуджених, не містять зловживань. Оскільки вона, як сказав юрист, діяла відповідно до норм чинного законодавства.

“В даній ситуації я більше схильний захистити цю суддю, ніж обурюватись цим рішенням”, — сказав він.

Виходом із ситуації він вважає збільшення строку іспитового терміну для засуджених підлітків. Згодом, пояснюючи свою позицію, Хавронюк наголосив, що проєкт нового Кримінального кодексу передбачає посилення покарання за зґвалтування та сексуальне насилля, особливо щодо неповнолітніх.

Суд зможе встановлювати низку обмежень щодо засуджених за такі злочини осіб. Наприклад, направити на примусову психіатричну допомогу, заборонити наближатися на певну відстань до потерпілих чи свідків, спілкуватись з ними, а також може змусити видалити певні комп’ютерні дані про фігурантів злочину.