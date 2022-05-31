Кабінет Міністрів України призначив начальника ГУР Кирила Буданова головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, замінивши Ірину Верещук.

Про це повідомляє пресслужба Генерального Штабу ЗСУ у Facebook.

Відтепер Головне управління розвідки Міноборони разом з СБУ опікуватиметься питаннями:

здійснення заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;

координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів розв’язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

У розвідці зауважили, що для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, зокрема з-поміж мирного населення з обох сторін військових дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.

“Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на “Гарячу лінію” Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або 380 44″, — йдеться у повідомленні.