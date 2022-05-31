Про це повідомляє пресслужба Генерального Штабу ЗСУ у Facebook.
Відтепер Головне управління розвідки Міноборони разом з СБУ опікуватиметься питаннями:
- здійснення заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
- координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
- визначення шляхів і способів розв’язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.
У розвідці зауважили, що для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, зокрема з-поміж мирного населення з обох сторін військових дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.
“Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на “Гарячу лінію” Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або 380 44″, — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що засновник полку “Азов” Андрій Білецький повідомив про результати роботи ССО “Азов” Київ на передовій у районі Гуляйполя. Він наголосив, що після потрапляння в полон, мобілізовані на території ОРДЛО надають вичерпні дані українській стороні.
- Раніше начальник Генерального управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що переломний момент у війні в Україні настане не раніше серпня цього року, оскільки на даний час українські військові не мають достатньо озброєння для активних бойових дій.