Сьогодні, 3 лютого, голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва, аби взяти участь у саміті Україна-ЄС.

Про це він написав у Twitter.

Шарль Мішель зазначив, що відвідає саміт разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

“Наша рішучість не послабиться. Ми також підтримуватимемо вас на кожному кроці вашого шляху до ЄС”, – наголосив голова Європейської ради.

Зазначимо, що вчора, 2 лютого, напередодні 24-го саміту Україна-ЄС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель прибули до Києва.

Зокрема Урсула фон дер Ляєн опублікувала фото з залізничного вокзалу у Києві наголосивши, що це її четвертий візит в столицю Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

Вона додала, що цього разу приїхала з командою комісарів.

“Ми тут разом, щоб показати, що ЄС стоїть поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці”, – написала президентка Єврокомісії.

Фото зі столичного вокзалу опублікував і Жозеп Боррель, який зазначив, що приїхав до Києва аби “передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну”.

“Допомога ЄС досягла € 50 мільярдів з початку війни Росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І все ще буде з вами, щоб перемагати та відбудовуватися”, – написав він.

Як відомо, 31 січня глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що 3 лютого в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.