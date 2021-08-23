Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель під час виступу на саміті “Кримської платформи” в Києві.
За словами голови Євроради, мета Євросоюзу – зробити так, аби окупація Криму ніколи не стала легітимізованою.
“Я присутній тут, щоб підтвердити незмінну позицію Євросоюзу: ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо нашу політику невизнання і виступатимемо проти будь-яких порушень міжнародного права… Наша мета – зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою”, – наголосив він.
Як зазначив Шарль Мішель, саме тому Євросоюз запроваджує заходи, які б допомагали Україні долати наслідки анексії.
“ЄС також запроваджує заходи, які допомагали б Україні долати наслідки анексії. У межах нашої підтримки України, у межах співпраці за Угодою про асоціацію з ЄС Україні з 2014 року було надано більш ніж 16 млрд євро”, – нагадав він.
Шарль Мішель додав, що питання Криму має залишатися на міжнародному порядку денному.
“Росія і далі діє у спосіб, який фактично продовжує започатковану анексію. Мілітаризація регіону викликає занепокоєння. Ми маємо протидіяти намаганням Росії насильницьки інтегрувати півострів у свої кордони”, – заявив голова Євроради.
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- Розробкою та реалізацією креативною комунікаційною кампанією та концепцією “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.