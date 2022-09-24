Очільник Європейської Ради Шарль Мішель підтримує відкриття кордонів Європейського Союзу для громадян РФ, які хочуть втекти від нещодавно оголошеної часткової мобілізації.

Про це повідомляє Politico.

За словами Шарля Мішеля, оголошення часткової мобілізації в Росії змінило динаміку війни.

Тому, додав він, Євросоюз повинен продемонструвати свою відкритість тим росіянам, які не хочуть стати “інструментом Кремля” і дозволити їм втекти до Європейського Союзу.

Він додав що готовий до консультацій з країнами-членами ЄС щодо цього питання.

“Загалом, я думаю, що … Європейський Союз (повинен) приймати цих (людей) які перебувають в небезпеці через свої політичні погляди. Якщо в Росії людям загрожує небезпека через їхні політичні погляди, тому що вони не виконують цього божевільного рішення Кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати. Я згоден з думкою, що ми повинні дуже швидко співпрацювати і координуватись, тому що це новий факт — ця часткова мобілізація”, – сказав Мішель.

Питання про те, чи дозволяти росіянам шукати притулку в Європі, є складним. Цього місяця Європейський Союз погодився зупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією після того, як кілька країн виступили проти відвідування та відпочинку громадян Росії в Європі, коли уряд Путіна веде війну в Україні.

Та оскільки громадяни Росії зараз стоять у черзі на кордоні, щоб залишити країну, ЄС стикається із закликами відкрити свої кордони.

Посли, ймовірно, обговорять варіанти, які можуть бути доступні ЄС на зустрічі 26 вересня. Серед варіантів є такий, що ЄС міг би надати гуманітарний статус деяким прибулим громадянам Росії, а не статус біженця. Хоча у березні ЄС вперше у своїй історії активував спеціальну Директиву про тимчасовий захист, яка дає українцям право жити і працювати в Євросоюзі протягом певного періоду часу, навряд чи така схема буде запроваджена для росіян. .

Зокрема, деякі країни Балтії стурбовані тим, що відкриття дверей для росіян може дозволити пропутінським агентам потрапити до ЄС.

Фінляндія закрила свої двері для російських туристів у п’ятницю після того, як останніми днями різко зросла кількість людей, які прибувають на фінсько-російський кордон.

Водночас уряд Німеччини заявив, що готовий прийняти російських інакомислячих, які зазнають серйозних утисків.

23 вересня у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН Шарль Мішель розкритикував Кремль, закликавши виключити Росію з Ради Безпеки ООН.

“Коли постійний член Ради Безпеки здійснює неспровокований і невиправданий напад, засуджений Генеральною Асамблеєю, виключення цього члена Ради Безпеки має бути автоматичним”, – сказав він.

Він також засудив “отруйну брехню” Росії про війну в Україні, зокрема припущення про те, що безпека Росії знаходиться під загрозою з боку Заходу.

“Це неправда. Кремль намагається, я сподіваюся, марно мобілізувати весь світ проти будь-якого уявного ворога. Абсолютно ніхто не погрожував, не нападав і не вдерся в Росію. Абсолютно ніхто в Європі не хотів конфлікту з Росією. Який інтерес ми матимемо під загрозою безпеці та процвітанню кожного?”,- додав він.