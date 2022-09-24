Про це повідомляє Politico.
За словами Шарля Мішеля, оголошення часткової мобілізації в Росії змінило динаміку війни.
Тому, додав він, Євросоюз повинен продемонструвати свою відкритість тим росіянам, які не хочуть стати “інструментом Кремля” і дозволити їм втекти до Європейського Союзу.
Він додав що готовий до консультацій з країнами-членами ЄС щодо цього питання.
“Загалом, я думаю, що … Європейський Союз (повинен) приймати цих (людей) які перебувають в небезпеці через свої політичні погляди. Якщо в Росії людям загрожує небезпека через їхні політичні погляди, тому що вони не виконують цього божевільного рішення Кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати. Я згоден з думкою, що ми повинні дуже швидко співпрацювати і координуватись, тому що це новий факт — ця часткова мобілізація”, – сказав Мішель.
Питання про те, чи дозволяти росіянам шукати притулку в Європі, є складним. Цього місяця Європейський Союз погодився зупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією після того, як кілька країн виступили проти відвідування та відпочинку громадян Росії в Європі, коли уряд Путіна веде війну в Україні.
Та оскільки громадяни Росії зараз стоять у черзі на кордоні, щоб залишити країну, ЄС стикається із закликами відкрити свої кордони.
Посли, ймовірно, обговорять варіанти, які можуть бути доступні ЄС на зустрічі 26 вересня. Серед варіантів є такий, що ЄС міг би надати гуманітарний статус деяким прибулим громадянам Росії, а не статус біженця. Хоча у березні ЄС вперше у своїй історії активував спеціальну Директиву про тимчасовий захист, яка дає українцям право жити і працювати в Євросоюзі протягом певного періоду часу, навряд чи така схема буде запроваджена для росіян. .
Зокрема, деякі країни Балтії стурбовані тим, що відкриття дверей для росіян може дозволити пропутінським агентам потрапити до ЄС.
Фінляндія закрила свої двері для російських туристів у п’ятницю після того, як останніми днями різко зросла кількість людей, які прибувають на фінсько-російський кордон.
Водночас уряд Німеччини заявив, що готовий прийняти російських інакомислячих, які зазнають серйозних утисків.
23 вересня у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН Шарль Мішель розкритикував Кремль, закликавши виключити Росію з Ради Безпеки ООН.
“Коли постійний член Ради Безпеки здійснює неспровокований і невиправданий напад, засуджений Генеральною Асамблеєю, виключення цього члена Ради Безпеки має бути автоматичним”, – сказав він.
Він також засудив “отруйну брехню” Росії про війну в Україні, зокрема припущення про те, що безпека Росії знаходиться під загрозою з боку Заходу.
“Це неправда. Кремль намагається, я сподіваюся, марно мобілізувати весь світ проти будь-якого уявного ворога. Абсолютно ніхто не погрожував, не нападав і не вдерся в Росію. Абсолютно ніхто в Європі не хотів конфлікту з Росією. Який інтерес ми матимемо під загрозою безпеці та процвітанню кожного?”,- додав він.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не буде надавати притулок громадянам РФ, які хочуть уникнути мобілізації.
- Уряд Латвії не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які планують виїхати з країни для того, щоб уникнути “часткової” мобілізації, яку оголосив президент РФ Володимир Путін.