Про це він розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

“Ми за те, щоб легалізувати й перевести криптовалюту в правове поле. По-перше, ми наповнюємо бюджет, а, по-друге, більш ефективно відстежуємо незаконні операції з криптовалютою. На жаль, весь тіньовий ринок нею користується”, – заявив Гринчак.

Очільник кіберполіції додав, що легалізацію криптовалюти підтримують й комітети Верховної Ради.

Гринчак додав, що з криптовалютою пов’язані різні злочини – від убивств, вимагань і викрадень до наркотиків, а ситуація з так званими “майнерами” на законодавчому рівні в Україні ніяк не регулюється.

Раніше правозахисник Богдан Хаустов заявляв, що Міністерство цифрової трансформації та Кабінет Міністрів України зацікавилися співпрацею з фінансовою пірамідою OneCoin, яку позиціюють як криптовалюту.