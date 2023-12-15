Як голова комітету національної безпеки та оборони в Політраді Слуга Народу мушу прокоментувати трагедію, яка виникла сьогодні під час засідання сесії Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області. Депутат

вказаної ради Сергій Батрин, який балотувався від політичної партії «Слуга народу», підірвав три гранати «РГД» в

приміщенні сільської ради…

За попередніми даними причиною вказаної події є особистий конфлікт Сергія з головою Керецьківської ОТГ Михайлом

Мушкою, який виник з моменту обрання у 2020 році його депутатом, а Мушки – головою ОТГ. Зокрема, під час сесії Сергій обурився тим фактом, що голові виписували премію за результатами роботи щомісячно в розмірі 100% від посадового окладу.

На жаль, випадків такого поводження зі зброєю може бути більше. Що помічник Головнокомандувача ЗСУ, що місцевий депутат — це складні особистості, як і всі ми. За обставин другого року повномасштабної російської агресії обережність та увага до психологічного стану нерідко слабшає, наростає втома та нехтування правилами безпеки, ризики самогубств та інших прикрих трагедій. Накопичується кількість зброї серед населення. Маємо всі зробити висновки. Очікую на максимально обʼєктивне розслідування від правоохоронних органів зокрема щодо того, звідки гранати, чому і як сталася подія.

Слідчі Національна поліція України кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, що є підслідністю СБУ.

На місці події працюють профільні служби. За даними Національної поліції України внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо Сергія… Сподіваюся на те, що вдасться врятувати всіх постраждалих та бажаю швидкого одужання.