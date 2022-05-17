Про це повідомив голова Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram.
За його словами, обстріл відбувся близько п’ятої ранку. Внаслідок чого пошкоджено три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи.
“Постраждалих, на щастя, немає. Вогнем у відповідь наших прикордонників обстріл швидко придушений. На місці в деталях інциденту вже розбираються фахівці”, — констатував Старовойт.
Варто зазначити, що Росія заявляє, що ЗСУ нібито “обстрілюють” населені пункти, а також прикордонні наряди у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Своєю чергою, Україна пояснює, що це чергові провокації.
- У такий спосіб неподалік від кордону з Україною у районі російського Бєлгорода пролунали два вибухи. Вони сталися через кілька днів після звинувачення Росією ЗСУ в ударі по нафтобазі.
- Розслідувачі з міжнародної мережі Conflict Intelligence Team запевняють, що ракетний удар біля російського міста Бєлгород був завданий з боку РФ.