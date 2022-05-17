У Курські області заявили, що прикордонне село Олексіївка обстріляли з "великокаліберної зброї".

Про це повідомив голова Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram.

За його словами, обстріл відбувся близько п’ятої ранку. Внаслідок чого пошкоджено три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи.

“Постраждалих, на щастя, немає. Вогнем у відповідь наших прикордонників обстріл швидко придушений. На місці в деталях інциденту вже розбираються фахівці”, — констатував Старовойт.

Варто зазначити, що Росія заявляє, що ЗСУ нібито “обстрілюють” населені пункти, а також прикордонні наряди у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Своєю чергою, Україна пояснює, що це чергові провокації.