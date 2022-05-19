Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, на світанку у селищі сталася чергова атака, яка закінчилася трагедією. Внаслідок удару по спиртзаводу загинув один цивільний. Старовойт зазначив, що це водій фури, який привіз сировину на завод. Також є поранені.

Він додав, ударі було декілька. У Тьоткіному сталося загоряння, яке зараз ліквідовують. Голова Курської області уточнив, що постраждали будинки. Зокрема у селищі присутні снаряди, які ще не розірвалися.

“Чергова атака ворога на Тьоткіно, яка сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією. Наразі відомо, як мінімум, про одного загиблого серед цивільного населення. За попередніми даними, це водій фури, який привіз сировину на спиртзавод. Противник завдав кілька ударів по цьому об’єкту. Є також поранені. Їм надається перша допомога. Нині у селищі ліквідують загоряння. Постраждали кілька будинків. Повідомляють також про снаряди, що не розірвалися”,

Раніше у Курській області заявляли, що прикордонне село Олексіївка обстріляли з “великокаліберної зброї”. Тоді Старовойт стверджував, що обстріл відбувся близько п’ятої ранку. Внаслідок чого пошкоджено три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи.

Варто зазначити, що Росія заявляє, що ЗСУ нібито “обстрілюють” населені пункти, а також прикордонні наряди у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Своєю чергою, Україна пояснює, що це чергові провокації.