Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайське держагентство “Сіньхуа”.
Зазначається, що Китай сподівається, що обидві сторони “українського конфлікту виявлять стриманість та розв’яжуть проблеми політичним шляхом”.
Крім того, як пише російська пропагандистська агенція “РИА Новости” на зустрічі обговорювалася співпраця між “Єдиною Росією” та Комуністичною партією Китаю, “питання стратегічного партнерства”, а також російсько-українська війна.
Відповідне відео візиту до Китаю також опублікував Медведєв у Telegram: “Ці переговори були дуже корисними. Ми обговорили питання двосторонньої взаємодії, нашого стратегічного партнерства з Китаєм у всіх сферах, включаючи, звичайно, економіку, промислову кооперацію, багато іншого”, — сказав він.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні місяці намагався публічно дистанціювати Пекін і Москву, оскільки Росія зазнає поразки у війні проти України. Однак поза дипломатичними виступами Сі на практиці поглиблює свою довгострокову ставку на Росію.
- Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс сказав, що повномасштабна російсько-українська війна та провал початкового плану РФ у ній, викликали занепокоєння у президента КНР Сі Цзіньпіна.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що санкційний тиск заважає Росії поповнювати запаси зброї. Він заявив, що обмеження змушують РФ платити все більшу ціну.
- Зустрічі між офіційними особами США та Китаю минулими днями були “відвертими та змістовними”, заявив високопосадовець адміністрації, додаючи, що сторони обмінялися думками щодо питань, включаючи збройну агресію Росії проти України та загрози КНДР для регіональної безпеки на Корейському півострові.