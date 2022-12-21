Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв приїхав до столиці Китаю, аби зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Серед тем для обговорення зокрема була й повномасштабна російсько-українська війна.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайське держагентство “Сіньхуа”.

Зазначається, що Китай сподівається, що обидві сторони “українського конфлікту виявлять стриманість та розв’яжуть проблеми політичним шляхом”.

Крім того, як пише російська пропагандистська агенція “РИА Новости” на зустрічі обговорювалася співпраця між “Єдиною Росією” та Комуністичною партією Китаю, “питання стратегічного партнерства”, а також російсько-українська війна.

Відповідне відео візиту до Китаю також опублікував Медведєв у Telegram: “Ці переговори були дуже корисними. Ми обговорили питання двосторонньої взаємодії, нашого стратегічного партнерства з Китаєм у всіх сферах, включаючи, звичайно, економіку, промислову кооперацію, багато іншого”, — сказав він.