За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують заяви командирів самопроголошеної "ЛНР", що Сєвєродонецьк начебто оточено. Проте це не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Обласний центр не відрізано, бої тривають на околицях міста. Росіяни зайшли в район готелю “Мир” та автовокзалу”, — зазначив Гайдай.

Він впевнений, що російські війська не зможуть захопити Луганщину найближчими днями, адже ЗСУ вистачить сил та зброї тримати оборону. Проте Гайдай не виключає, що задля того, аби не потрапити в оточення, доведеться відійти.

Також голова ОВА наголосив, що траса “Лисичанськ-Бахмут” “повністю прострілюється”, а пересуватися нею – небезпечно. Однак завезення гуманітарних вантажів та евакуація можливі.

“Ті, хто залишилися на вільній Луганщині, постійно перебувають в укриттях, виходити на вулицю через щільність обстрілів — майже неможливо. Забезпечуємо людей необхідними речами для виживання”, — зауважив Гайдай.