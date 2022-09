Про це він повідомив у своєму Twitter.

“Зараз ми розпочали справжні переговори щодо параметрів такої зони. Це процес, який ведеться лише з Україною та Росією. Досягти згоди зараз було б чудово, але, як ви можете здогадатися, це дуже складна проблема, вирішення якої потребуватиме, можливо, більше, ніж однієї зустрічі”, – заявив він під час брифінгу у штаб-квартирі ООН, передає Інтерфакс-Україна.

Гроссі додав, що МАГАТЕ вже працює над конкретними аспектами, без яких неможливо встановити цю зону. Він також зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, президентом Франції Емманюелем Макроном та главами МЗС країн G7.

Голова МАГАТЕ зазначив, що “попри наявні суперечності, є переконання, що створення цієї зони необхідне”. Водночас гендиректор розповів, що планує незабаром відвідати спочатку Україну, а потім, ймовірно, Росію.

We have begun constructive and active consultations with 🇺🇦 Foreign Minister @DmytroKuleba on establishing a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in #Ukraine. pic.twitter.com/5M3TAnx4Yj

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 21, 2022