Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що у межах 77-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй триває робота над створенням зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

“Зараз ми розпочали справжні переговори щодо параметрів такої зони. Це процес, який ведеться лише з Україною та Росією. Досягти згоди зараз було б чудово, але, як ви можете здогадатися, це дуже складна проблема, вирішення якої потребуватиме, можливо, більше, ніж однієї зустрічі”, – заявив він під час брифінгу у штаб-квартирі ООН, передає Інтерфакс-Україна.

Гроссі додав, що МАГАТЕ вже працює над конкретними аспектами, без яких неможливо встановити цю зону. Він також зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, президентом Франції Емманюелем Макроном та главами МЗС країн G7.

Голова МАГАТЕ зазначив, що “попри наявні суперечності, є переконання, що створення цієї зони необхідне”. Водночас гендиректор розповів, що планує незабаром відвідати спочатку Україну, а потім, ймовірно, Росію.