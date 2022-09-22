Про це він повідомив у своєму Twitter.
“Зараз ми розпочали справжні переговори щодо параметрів такої зони. Це процес, який ведеться лише з Україною та Росією. Досягти згоди зараз було б чудово, але, як ви можете здогадатися, це дуже складна проблема, вирішення якої потребуватиме, можливо, більше, ніж однієї зустрічі”, – заявив він під час брифінгу у штаб-квартирі ООН, передає Інтерфакс-Україна.
Гроссі додав, що МАГАТЕ вже працює над конкретними аспектами, без яких неможливо встановити цю зону. Він також зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, президентом Франції Емманюелем Макроном та главами МЗС країн G7.
Голова МАГАТЕ зазначив, що “попри наявні суперечності, є переконання, що створення цієї зони необхідне”. Водночас гендиректор розповів, що планує незабаром відвідати спочатку Україну, а потім, ймовірно, Росію.
We have begun constructive and active consultations with 🇺🇦 Foreign Minister @DmytroKuleba on establishing a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in #Ukraine. pic.twitter.com/5M3TAnx4Yj
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 21, 2022
- 16 вересня 2022 року колона з 25 вантажівок “Енергоатому”, пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодара.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.
- Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.